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16 минут назад

В Краснинском районе мужчина обчистил тамбур знакомого

Были похищены инструменты на 18 357 рублей.

В Краснинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении жителя посёлка Краснинский, который обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. По версии следствия, мужчина похитил из тамбура подъезда сантехнические и электроинструменты, принадлежащие его знакомому. Сумма нанесённого ущерба составила 18 357 рублей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
кража
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