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Происшествия
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16 минут назад
В Краснинском районе мужчина обчистил тамбур знакомого
Были похищены инструменты на 18 357 рублей.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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