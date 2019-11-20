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сегодня, 14:54
Путин заявил о росте зарплат россиян
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Но увеличиваются они недостаточно быстро.
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются, сообщает «Газета.Ru». Такое заявление глава государства сделал в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!». Также президент отметил, что уровень безработицы за первые девять месяцев 2019 года достиг самого низкого в истории страны значения и составил 4,6% экономически активного населения России.
- Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, - сказал президент. Он считает необходимым изменить эту ситуацию, дополняет «Интерфакс».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%, напоминает RT. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014 года, дополняет РБК. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.
- Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, - сказал президент. Он считает необходимым изменить эту ситуацию, дополняет «Интерфакс».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%, напоминает RT. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014 года, дополняет РБК. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении.
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