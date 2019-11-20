Происшествия

сегодня, 13:17

В Ельце завелись появились туевые воры

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#туя #благоустройство #вандализм
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Вандалы украли только что посаженные деревья.

В прошедшие выходные украли две туи, которые недавно высадили напротив детской художественной школы в Ельце. Аллея из туй там появилась в рамках благоустройства улицы Спутников.

 - Еще до того, как на улице начали озеленение, администрация Ельца обратилась в полицию с просьбой усилить патрулирование участка, так как там отсутствуют камеры видеонаблюдения, а случаи воровства новых деревьев в городе уже происходили, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Несмотря на наше предупреждение, с аллеи выкопали два молодых деревца. Комитет ЖКХ администрации Ельца обратился с заявлением в полицию, чтобы установить и призвать к ответу злоумышленников.  На месте украденных  туй высадят новые, но это потребует увеличения финансирования проекта благоустройства улицы Спутников.

Воровство туй возмутило не только чиновников мэрии: ельчане оставили ворам записку на месте преступления. Это послание облетело соцсети и пошло поддержку у ельчан.



Главу администрации Ельца Евгения Боровских тоже крайне огорчает варварское отношение к объектам благоустройства. Мэр просит бережно относиться к благоустроенным территориям и вместе с нами бороться с такими случаями, а фото или видео фактов вандализма присылать его в Instagram.

Кстати, туевый вандализм — уже печальная практика для Ельца. Так, в прошлом году в Александровском сквере высадили 10 туй. Восемь из них пропали в тот же день. Ущерб составил около 80 000 рублей. Вандалов так и не нашли, так как в сквере не было камер. Зато удалось вычислить и призвать к ответу пенсионерок, укравших петунии с клумбы в сквере Харченко, и подростков, нашкодивших в парке железнодорожников. Их удалось найти благодаря системам слежения.
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#туя #благоустройство #вандализм
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Комментарии (4)

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Сталин-психиатр.

14 минут назад
"Русский народ дик и зол", 300 лет назад было сказано, а как актуально!)) И всегда будет актуально! Животные!)
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Опупеть

34 минуты назад
Едерасты всю рашку вонючую разворовали,надо проверить на их виллах
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Роман

36 минут назад
Это от бездействия полиции,в США полиция реагирует мгновенно и уголовный срок до 10 лет
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Лорик

41 минуту назад
Завелись?Или все-таки появились????
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