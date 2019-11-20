В Ельце завелись появились туевые воры

Вандалы украли только что посаженные деревья.

В прошедшие выходные украли две туи, которые недавно высадили напротив детской художественной школы в Ельце. Аллея из туй там появилась в рамках благоустройства улицы Спутников.- Еще до того, как на улице начали озеленение, администрация Ельца обратилась в полицию с просьбой усилить патрулирование участка, так как там отсутствуют камеры видеонаблюдения, а случаи воровства новых деревьев в городе уже происходили, - рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца. - Несмотря на наше предупреждение, с аллеи выкопали два молодых деревца. Комитет ЖКХ администрации Ельца обратился с заявлением в полицию, чтобы установить и призвать к ответу злоумышленников. На месте украденных туй высадят новые, но это потребует увеличения финансирования проекта благоустройства улицы Спутников.Воровство туй возмутило не только чиновников мэрии: ельчане оставили ворам записку на месте преступления. Это послание облетело соцсети и пошло поддержку у ельчан.Главу администрации Ельца Евгения Боровских тоже крайне огорчает варварское отношение к объектам благоустройства. Мэр просит бережно относиться к благоустроенным территориям и вместе с нами бороться с такими случаями, а фото или видео фактов вандализма присылать его в Instagram.Кстати, туевый вандализм — уже печальная практика для Ельца. Так, в прошлом году в Александровском сквере высадили 10 туй. Восемь из них пропали в тот же день. Ущерб составил около 80 000 рублей. Вандалов так и не нашли, так как в сквере не было камер. Зато удалось вычислить и призвать к ответу пенсионерок, укравших петунии с клумбы в сквере Харченко, и подростков, нашкодивших в парке железнодорожников. Их удалось найти благодаря системам слежения.