В Липецке прогнозируют гололед — водителей просят быть внимательнее

По прогнозам синоптиков завтра ожидается резкое снижение температуры до отрицательных значений.

В ночь на 20 ноября в Липецке ожидаются слабые моросящие осадки при понижении температуры воздуха до -2 градусов. Такой же прогноз по погоде и для области — легкий ночной мороз и гололедица.



— Ежегодно в это время увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, особенно с механическими повреждениями, - сообщает УГИБДД по Липецкой области. — Причина таких аварий — невнимательность водителей, а главное – их неготовность управлять автомобилем в измененных погодных условиях.



— Подготовиться к зиме лучше заранее, не дожидаясь первого снега и больших очередей в шиномонтажные мастерские. Ездить на непредназначенной для этого летней резине в холода очень опасно – ее сцепление с дорогой сильно снижается, что может привести к заносу и другим плачевным последствиям,— рекомендуют автоинспекторы. — Кроме того, водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль управления. Это важно не менее чем переоснащение автомобиля. Пешим участникам движения не рекомендуется перебегать проезжую часть перед быстро едущим транспортом.



Липецкие дорожники готовы к изменению погоды. Как сообщил GOROD48 председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Липецка Николай Воронин, посыпка уличной дорожной сети реагентами будет производиться при отрицательной температуре по нормам внесения противогололедных материалов. Будущей ночью на дорогах Липецка будет работать 31 комбинированная дорожная машина, 9 тракторов и три погрузчика. Особое внимание дорожники уделят развязкам на площади Революции, площади Мира и улице Берзина, мостам и проспекту Победы.





