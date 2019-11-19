Общество

39 минут назад

В Липецке прогнозируют гололед — водителей просят быть внимательнее

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#гололед #прогноз #дороги
В Липецке прогнозируют гололед — водителей просят быть внимательнее

По прогнозам синоптиков завтра ожидается резкое снижение температуры до отрицательных значений. 

В ночь на 20 ноября в Липецке ожидаются слабые моросящие осадки при понижении температуры воздуха до -2 градусов. Такой же прогноз по погоде и для области — легкий ночной мороз и гололедица.

— Ежегодно в это время увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, особенно с механическими повреждениями, - сообщает УГИБДД по Липецкой области. — Причина таких аварий — невнимательность водителей, а главное – их неготовность управлять автомобилем в измененных погодных условиях.

— Подготовиться к зиме лучше заранее, не дожидаясь первого снега и больших очередей в шиномонтажные мастерские. Ездить на непредназначенной для этого летней резине в холода очень опасно – ее сцепление с дорогой сильно снижается, что может привести к заносу и другим плачевным последствиям,— рекомендуют автоинспекторы. — Кроме того, водителям необходимо психологически перестроиться на зимний стиль управления. Это важно не менее чем переоснащение автомобиля. Пешим участникам движения не рекомендуется перебегать проезжую часть перед быстро едущим транспортом.

Липецкие дорожники готовы к изменению погоды. Как сообщил GOROD48 председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Липецка Николай Воронин, посыпка уличной дорожной сети реагентами будет производиться при отрицательной температуре по нормам внесения противогололедных материалов. Будущей ночью на дорогах Липецка будет работать 31 комбинированная дорожная машина, 9 тракторов и три погрузчика. Особое внимание дорожники уделят развязкам на площади Революции, площади Мира и улице Берзина, мостам и проспекту Победы.


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#гололед #прогноз #дороги

Комментарии (4)

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Гость818

31 секунду назад
У меня есть несколько весомых аргументов «почему» >> http://gg.gg/fsv4w
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Л)

7 минут назад
Завтра на автобусе. Бережёного Бог бережёт.
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Аварийный комиссар

10 минут назад
Чувствую, что завтра можно хорошо навариться
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skrip

29 минут назад
Пешим участникам движения не рекомендуется перебегать проезжую часть перед быстро едущим транспортом.............................................. .Я так думаю что этот дельный совет относится к любым погодным условиям.Как пример улица Советская.
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