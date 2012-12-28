Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
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Общество
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сегодня, 22:20
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Около пяти тысяч липчан остались без света
130 домов на левом берегу обесточены из-за аварии на сетях.
«Это около 5000 жителей города и 300 организаций. Соцобъекты не затронуты. Аварийная служба уже обнаружила проблему и переподключает потребителей. Это займет около 1,5 часов. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава городской администрации.
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