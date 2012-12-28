Около пяти тысяч липчан остались без света

130 домов на левом берегу обесточены из-за аварии на сетях.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об аварии на электросетях, из-за которой без света остались 130 домов на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой и ряде других улиц.«Это около 5000 жителей города и 300 организаций. Соцобъекты не затронуты. Аварийная служба уже обнаружила проблему и переподключает потребителей. Это займет около 1,5 часов. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава городской администрации.