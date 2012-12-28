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сегодня, 22:20
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Около пяти тысяч липчан остались без света

130 домов на левом берегу обесточены из-за аварии на сетях.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил об аварии на электросетях, из-за которой без света остались 130 домов на улицах Адмирала Макарова, Осипенко, Суворова, Крупской, Нахимова, Прокатной, Парковой и ряде других улиц. 

«Это около 5000 жителей города и 300 организаций. Соцобъекты не затронуты.  Аварийная служба уже обнаружила проблему и переподключает потребителей. Это займет около 1,5 часов. Ситуацию держу на контроле», —  сообщил глава городской администрации.
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Ппп
15 минут назад
Это бобры и крысы прогрызли...
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Гость
52 минуты назад
Да уже пару часов света нет,интернет тоже завис.Видимо вышки тоже отключены.
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