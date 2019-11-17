Бойцы из Данкова преуспевают во французском боксе

Спортсмены из райцентра завоевали медали крупных соревнований по савату.

Спортсмены из Данкова отличились в Санкт-Петербурге на крупном Всероссийском турнире «Серебряная перчатка» по савату (французскому боксу).

Данковская команда была немногочисленной и насчитывала лишь двух бойцов, но зато каждый вернулся домой с наградой.

Павел Дьяконов выступал среди юношей 15-17 лет в абсолютной весовой категории свыше 75 кг и, выиграв три боя, взял «золото». В финале наш земляк не оставил шансов сильному сопернику из Архангельска. За свое мастерство Павел прямо в городе на Неве получил приглашение еще на один Всероссийский турнир, который пройдет в Москве 6-8 декабря.

Юная Елизавета Минакова (12-14 лет, весовая категория до 45 кг) провела три боя и остановилась в шаге от первого места, уступив в финале москвичке. Итог – «серебряная» медаль.

Подготовили спортсменов Геннадий и Артем Шаталовы, причем последний (на фото в центре) поработал на турнире еще и в качестве арбитра и со своей задачей справился на отлично.

Всего в соревнованиях выступили более 200 бойцов из клубов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Архангельска. Тюмени, Вологды и других городов в основном северной и центральной частей России. Самые южные участники приехали из Абхазии.

Сават – вид единоборств, зародившийся во Франции в XIX веке на основе французский уличный боев. Представляет собой комбинацию бокса и ударов ногами, причем удары ногами наносятся в основном ниже уровня пояса, что отличает сават от других европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай) аналогов. Руки бойцов прикрывают боксерские перчатки, а ноги – специальная обувь.