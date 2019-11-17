ПозиTиV

сегодня, 11:35

Связываете ли вы своё будущее с Липецком?

8 875
#Говорит Липецк
1
Связываете ли вы своё будущее с Липецком?

За два последних года из Липецка уехали почти 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Мы спросили молодых липчан об их планах на будущее в родном городе.

Часть из опрошенных ответили, что в городе появилось больше возможностей для учебы и развития бизнеса. По мнению других, в Липецке молодым нечего делать.
8 875
#Говорит Липецк
1

Комментарии (8)

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Это кто официально уехал

12 минут назад
А кто прописан в Липецке, а работают живут в других регионах, а кто вахтой работает кто где. Таких под 100000 наверное наберёться.
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Саня

15 минут назад
Нет не связываю!
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Управление молодёжной политики

29 минут назад
Мы - Да !
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хахаха

39 минут назад
судя по проплаченному ролику, все просто мечтают жить в Липецке только пара врагов народа хочет умотать
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Нет

45 минут назад
Нет, нет, нет
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Молодежь

сегодня, 11:56
Те, кто не уезжают из этого болота, к 30-ти годам становятся тетками и дядьками. Жлобство и хамство здесь в почете.
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Свое будущее

сегодня, 11:55
Я связывают с Путиным ,Матвиенко ,Медведевым, Володиным , песковым - Цветником воровской малины ! , Без этой воровской элиты никак !.
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007

сегодня, 11:48
Так вы, тяпки наивныя. Ну дярзайтя
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