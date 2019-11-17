ПозиTиV
сегодня, 11:35
Связываете ли вы своё будущее с Липецком?
8 875
За два последних года из Липецка уехали почти 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Мы спросили молодых липчан об их планах на будущее в родном городе.
Часть из опрошенных ответили, что в городе появилось больше возможностей для учебы и развития бизнеса. По мнению других, в Липецке молодым нечего делать.
Часть из опрошенных ответили, что в городе появилось больше возможностей для учебы и развития бизнеса. По мнению других, в Липецке молодым нечего делать.
8 875
Это кто официально уехал
Саня
Управление молодёжной политики
хахаха
Нет
Молодежь
Свое будущее
007