Спорт

4 минуты назад

Липецкие волейболистки продолжают штамповать победы

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#Волейбол
Липецкие волейболистки продолжают штамповать победы

Команда выдала лучший старт за несколько лет.

В третьем матче 2-го тура Высшей лиги чемпионата России по волейболу в Волгодонске девушки из «Липецка» вновь победили курский «ЮЗГУ-Атом» - 3:0.

Напомним, что двумя днями ранее команды уже встречались в Ростовской области и тогда на стороне липчанок тоже была «сухая» победа».

На этот раз первый сет команда Андрея Смирнова выиграла довольно легко – 25:18. Поволноваться пришлось в следующей партии, которую доигрывали на «тянучке», но все же наши девчата сумели дожать соперниц – 27:25. В третьем отрезке «Липецк» победил – 25:22.

Самой результативной в нашей команда стала Ирина Сазонова, принесшая в копилку 19 очков.

Завтра липчанки завершат игры 2-го тура новой встречей с «тулицей», которую здесь же в Волгодонске буквально вчера положили на лопатки с «любимым» счетом – 3:0.

Результат «Липецка» - 6 побед в 6-ти стартовых матчах является рекордом за много лет. Многие даже уверовали, что команда может выйти в суперлигу. Правда, для игры на высшем уровне «Липецку» не достает спортивного зала. Согласно требованиям Федерации волейбола России, в суперлиге минимальная вместимость зала должна составлять не менее 1 500 зрителей, а для игр плей-офф – 3 000. В Липецке таких арен нет.

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#Волейбол

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