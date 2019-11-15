Спорт

57 минут назад

Липецкие волейболистки выиграли пятый матч кряду

198
#Волейбол
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Липецкие волейболистки выиграли пятый матч кряду

Команда у «Липецка» подобралась сильная, но наши болельщики ее дома месяцами не видят.

Волейбольный «Липецк» выдал мощный старт сезона, выиграв пять матчей из пяти. Сегодня в матче 2-го тура в Волгодонске (Ростовская область) липчанки встретились с «Тулицей», и почти не заметили сопротивления, победив – 3:0.

Упорной можно назвать лишь первую партию, в которой подопечные Андрея Смирнова сломили соперниц на «тянучке» - 27:25. Затем все оказалось гораздо легче: 25:15 и 25:20.

Самой результативной в нашей команде оказалась Ирина Сазонова, набравшая 18 очков. Капитан команды Анна Сотникова принесла в общую копилку 16 баллов, Ирина Дросман – 12.

Накануне в Волгодонске липчанки победили и курский «ЮЗГУ-Атом» - 3:0 (25:22, 25:14, 25:16). 17 очков принесла Сотникова, 15 – Дросман.

По иронии календаря завтра и послезавтра наши девушки встретятся вновь с этими же командами, причем в том же порядке: сначала с Курском, затем с Тулой. «Липецк» играет неплохо, но тот же календарь не дает местным болельщикам часто видеть свою команду на родном трафлексе. Следующие туры (по несколько матчей) липчанки проведут в Уфе и Тюмени, а в Липецке (точнее в спортивном комплексе «Атлант» за городом) сыграют только 23-26 января будущего года. Все для людей?

198
#Волейбол
2

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