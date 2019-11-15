Несколько домов на улицах Ленина и Зегеля остались без воды из-за изношенной трубы

На улице Ленина между домами №№ 3 и 5 ведутся ремонтные работы на аварийном участке трубопровода.

На улице Ленина между домами №№ 3 и 5 ведутся ремонтные работы на аварийном участке трубопровода.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», специалисты комплекса водоснабжения компании меняют несколько метров изношенной трубы диаметром 100 мм. Без воды остаются дом №2 по улице Зегеля, а также №№ 3 и 5 по улице Ленина.

Предположительно, воду в дома дадут в конце дня.