сегодня, 18:00
В Липецкой области усилится ветер и до +8
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.
14 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 17 градусов мороза.
LL04-12