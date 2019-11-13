Погода в Липецке

сегодня, 18:00

В Липецкой области усилится ветер и до +8

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В Липецкой области усилится ветер и до +8

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 4 до 6 градусов тепла.

14 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 17 градусов мороза.

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Комментарии (1)

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LL04-12

40 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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