Уникальный цирк ждет липчан у «Звездного»

Впервые в Липецк приехал с гастролями цирк «Европа».

Несмотря на название, представление цирка ориентировано на русскую культуру. Это и красавицы в красных сарафанах и кокошниках, и «Калинка-малинка», и бурый медведь в составе основных артистов. Гостеприимную атмосферу создают и люди, и звери – все, кто выходит на манеж, от клоуна и жонглера до гимнастки и дрессировщиков – абсолютные профессионалы в своем деле. Поэтому липчане устроили перед первым представлением цирка настоящий ажиотаж.



- Мы часто ходим в цирк, но сегодня – с самого утра: мам, когда мы пойдем, мам, мы не опоздаем, мам, без нас не начнется? Поэтому я думаю, нам понравится, да, Арин?



– Мне нравится, как прыгают обезьяны, - говорит девочка.



В программе – живые обезьянки, лошадки, собачки, медведь и другие четвероногие артисты. Они с большим удовольствием участвуют в представлении под бурные аплодисменты маленьких зрителей. Нарядные дрессировщики демонстрируют умение своих подопечных – приятно смотреть на слаженную работу артистов цирка и их питомцев. Любовь к своему призванию и многолетний опыт – вот главный секрет тех, кто здесь работает.



- Наш цирк не просто называется «Европа», - рассказывает Марина Цыганенко, артистка цирка «Европа», - Каждый артист жил и работал в городах Европы, многие перенимали свой опыт именно там. Наш уникальный номер – джигитовка, этим мы удивляем не только маленьких, но и взрослых зрителей.

Полный зал и щедрые аплодисменты – не только четвероногим артистам цирка «Европа», но и людям – забавный клоун устраивает для зрителей интерактив на любой вкус, а ослепительная белокурая красавица-гимнастка без страховки стремительно уносится под купол цирка.



Для удобства посетителей в цирке «Европа» работает буфет, в антракте можно сфотографироваться с обезьянкой и покататься на лошадях. Цирк отапливается. Гастроли продлятся до 24 ноября.



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