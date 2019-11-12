Вторая декада ноября остается теплее привычного на 3 градуса

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 ноября в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 3 до 8 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.



13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.



