31 минуту назад
Вторая декада ноября остается теплее привычного на 3 градуса
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков, ночью местами туман. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем она составит от 5 до 7 градусов тепла.
13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1927 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1951 году – 20 градусов мороза.
Юрий