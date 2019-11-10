В мире
18 минут назад
В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны. Он был найден около Шулявского моста.
Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.
«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времён Второй мировой войны», — указал он.
По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения, пишет russian.rt.com.
Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.
«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времён Второй мировой войны», — указал он.
По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения, пишет russian.rt.com.
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08.11.2019 14:14В мире