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18 минут назад

В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны

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В Киеве нашли склад с боеприпасами времён Второй мировой войны
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обнаружили склад с почти сотней боеприпасов времён Второй мировой войны. Он был найден около Шулявского моста.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

«Опасная находка вблизи Шулявского путепровода в столице. Там коммунальщики, которые работали над заменой инженерных сетей, обнаружили склад с более чем сотней боеприпасов времён Второй мировой войны», — указал он.

По его словам, все снаряды были изъяты и вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения, пишет russian.rt.com.
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