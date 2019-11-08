Месть «Липецка» была страшна

Во втором матче липецкие хоккеисты забросили «Рязани» три безответные шайбы.

Только что липецкие хоккеисты на своем льду обыграли «Рязань» - 3:0, взяв реванш за вчерашнее поражение.

Упорство встречи чуть не вылилось в потасовку уже на 12-й минуте – судьям удалось погасить страсти, но по 2 минуты штрафа наш Артур Колосов и рязанец Григорий Романов заработали.

Первой шайбы пришлось ждать долго. Лишь на «экваторе» поединка на 32-й минуте Дмитрий Молдавцев реализовал большинство нашей команды – 1:0.

«Рязань» продолжала нарушать правила и в конце второго периода осталась втроем против липецкой «пятерки». Хозяевам было грех не воспользоваться ситуацией, и постепенно выходящий на ведущие роли в команде форвард Никита Вахромеев удвоил преимущество нашей команды – 2:0.

Гости в третьем периоде предпринимали отчаянные попытки спасти игру, но в конце матча пропустили еще и третью шайбу: ее в равных составах незадолго до финальной сирены забросил Даниил Прохоров.

Теперь 11 и 12 ноября команда Сергея Рыбина завершит домашнюю серию играми с одним из аутсайдеров «Тверичами-СШОР».