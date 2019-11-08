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Сын бывшего вице-губернатора Александра Никонова стал прокурором Правобережного района Липецка

18 1782
#прокуратура
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Сын бывшего вице-губернатора Александра Никонова стал прокурором Правобережного района Липецка

В областной прокуратуре - ротация.

В прокуратуре области - ротация. Главная новость перемещения по горизонталям та, что бывший прокурор Чаплыгинского района Алексей Никонов (сын экс-губернатора Александра Никонова) назначен прокурором Правобережного района Липецка.

Прокурором Липецкого района назначен бывший прокурор Липецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области Сергей Мещерин. Прокурором Долгоруковского района назначен Вячеслав Сазонов, ранее исполнявший обязанности прокурора Липецкого района.

Переназначения в пресс-службе ведомства объясняют предусмотренной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" обязательной процедурой ротации руководящего состава. 
18 1782
#прокуратура
1

Комментарии (18)

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Mikl

11 минут назад
А куда дели прокурора правобережного района Гажина?
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Старик

12 минут назад
В Приморье умер козел Тимур который дружил с тигром, не знаете когда панихида?
ответить

555

13 минут назад
Да уж, г- н Никонов А.Н. всё- таки экс- губернатор. Сайт обладминистрации Вам в помощь!
ответить

Алкан с ЛТЗ

14 минут назад
Он просто талантливее других!
ответить

100

16 минут назад
Кто бы сомневался....Заслужил...Наверное!!!
ответить

Маруся

21 минуту назад
А кроме него умней не оказалось! Сам уйти я уйду, но с условием, детей моих чтоб пристроили как надо!
ответить

всё смешалось

26 минут назад
Гость, и фамилию перепутали , не Никонов , а Македонский ! Александр Македонский !
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уж , да !

28 минут назад
Да уж, ну , это в корне меняет , дело , значит Никонов , слесарь не 5-го , а 6-го разряда !
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Гость

30 минут назад
Интересно когда Алексей Никонов стал Александром? Gorod48, в слове х... три ошибки))))
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Да уж

35 минут назад
Для сведения редаХторов сайта Город48. Вы когда инфу кидаете- пповеряйте. Никонов не экс-губернатор, а ВИЦЕ-губернатор!!!! Ну правда как бабы базарные
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