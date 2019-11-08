Общество
сегодня, 09:46
Сын бывшего вице-губернатора Александра Никонова стал прокурором Правобережного района Липецка
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В областной прокуратуре - ротация.
В прокуратуре области - ротация. Главная новость перемещения по горизонталям та, что бывший прокурор Чаплыгинского района Алексей Никонов (сын экс-губернатора Александра Никонова) назначен прокурором Правобережного района Липецка.
Прокурором Липецкого района назначен бывший прокурор Липецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области Сергей Мещерин. Прокурором Долгоруковского района назначен Вячеслав Сазонов, ранее исполнявший обязанности прокурора Липецкого района.
Переназначения в пресс-службе ведомства объясняют предусмотренной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" обязательной процедурой ротации руководящего состава.
Прокурором Липецкого района назначен бывший прокурор Липецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Липецкой области Сергей Мещерин. Прокурором Долгоруковского района назначен Вячеслав Сазонов, ранее исполнявший обязанности прокурора Липецкого района.
Переназначения в пресс-службе ведомства объясняют предусмотренной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" обязательной процедурой ротации руководящего состава.
18 1782
Mikl
Старик
555
Алкан с ЛТЗ
100
Маруся
всё смешалось
уж , да !
Гость
Да уж