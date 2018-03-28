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Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых незаконно премировал директора ТФОМС

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#ТФОМС #Дмитрий Мочалов #Вячеслав Щеглеватых
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Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых незаконно премировал директора ТФОМС

Очевидно, за то, что Дмитрий Мочалов оплатил за счет средств ТФОМС обучение сына Вячеслава Щеглеватых по программе Мaster of Business Administration.

15-26 января Федеральный фонд обязательного медицинского страхования завершил комплексную плановую проверку липецкой территориальной структуры за 2017 год, выявив ряд серьезных нарушений (GOROD48 имеет соответствующий документ).

Одно из них касается премирования директора ТФОМС Дмитрия Мочалова (c должности вице-губернатора, курировавшего медицину, Мочалова турнули в апреле 2015 года формально из-за конфликта интересов: после того, как он стал вип-чиновником, уйдя с должности директора учебно-производственного и медико-профилактического Центра «Липецкэнерго», оставил должность жене, Маргарите Мочаловой, а руководителем ГУЗ «Грязинская районная стоматологическая поликлиника» стал его отец, Владимир Мочалов). Так, он был незаконно премирован на 259 700 рублей решением заместителя главы администрации области-начальником управления финансов Вячеславом Щеглеватых, являющегося председателем правления ТФОМС. Причина такой щедрости за счет налогоплательщиков, возможно, в том, что Дмитрий Мочалов, в свою очередь, сделал большое одолжение вице-губернатору, взяв в свои заместители его сына Романа.

Тем самым руководитель ТФОМС наступил на грабли того же конфликта интересов - взял на работу родственника чиновника, от который напрямую зависит финансирование возглавляемого им ведомства. Такой же конфликт интересов аудиторы выявили, кстати, и у главного специалиста-экономиста Елены Семушиной, являвшейся женой директора липецкого филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование» Сергея Семушина - компания входит в реестр страховых организаций ТФОМС. В итоге Елену Семушину уволили, а Романа Щеглеватых - нет.

В системе здравоохранения, кстати, работает и родной брат экс-вице-губернатора Владимир Мочалов. Он занимает должность заместителя генерального директора по общим вопросам в ОГУП «Липецкфармация», где, в частности, курирует закупки медикаментов за счет, в том числе, средств областного бюджета.

Но вернемся еще раз к взаимоотношениям нынешнего и бывшего вице-губернаторов. В нарушение закона, в 2017 году Дмитрий Мочалов заключил госконтракт на обучение Романа Щеглеватых по программе Мaster of Business Administration (МВА) в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, заплатив за это 480 000 бюджетных рублей. И дело здесь даже не в сумме, а в том, что программа МВА рассчитана на подготовку кадров для бизнеса, а не для госучреждений. Не злоупотребил ли директор ТФОМС должностными обязанностями?

«Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2017 году являлось несбалансированным по объемам медицинской помощи и финансовым средствам на ее оказание. В результате не исполнены государственные гарантии предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи», - пишут аудиторы ФОМСа.

А липчане недоумевают, почему им не могут сделать в поликлинике бесплатную томографию, а ставят в очередь на два месяца (но при готовности пациента заплатить за исследование наличкой он может получить картинку своих органов даже в день обращения к врачу!).

Аудиторы ФОМС пишут, что «реализуемая на территории Липецкой области тарифная политика не соответствует законодательству об обязательном медицинском страховании». Так, в нарушение ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в системе ОМС региона было предусмотрено формирование резерва в размере 6% от средств дифференцированного подушевого норматива, перечисленного в страховые медорганизации, что повлекло, по данным проверки, «неправомерное перефинансирование и недофинансирование отдельных медицинских организаций Липецкой области».

Кроме того, территориальный фонд, по мнению проверяющих, незаконно увеличил выплаты на санаторно-курортное обслуживание своих работников до 2,3 млн рублей, а также оплатил их проезд к месту отдыха и обратно - на это было потрачено 335 тыс рублей. А еще за счет средств субвенции ФОМС ведомство Дмитрия Мочалова приобрело в прошлом году неких продуктов питания на 54,6 тыс рублей.

Еще одно нарушение, которое поставлено в вину Дмитрию Мочалову, - недостаточный контроль над деятельностью страховых медицинских организаций. Липецкие филиалы «РГС-Медицина» и «ВТБ МС» не информировали липчан о прохождении медицинского осмотра. Более того, облздрав не утвердил план профилактических медицинских осмотров с помесячной разбивкой, о чем страховые организации обязаны были информировать своих клиентов.

GOROD48 от своих источников в медорганизациях знал о результатах проверки ФОМСом своего территориального подразделения еще в начале феврале. Поэтому уже тогда попросил прокомментировать их результаты Дмитрия Мочалова. Однако директор ТФОМСа тогда счел разговор об этом преждевременным. Но некоторые выявленные нарушения все же письменно прокомментировал.

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В то же время GOROD48 попросил руководство ФОМСа предоставить нам материалы проверки ТФОМСа. Но нам отказали, пояснив, что их результаты «будут направлены высшему должностному лицу Липецкой области».

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GOROD48 обратился к эксперту в сфере здравоохранения, сопредседателю регионального штаба ОНФ в Липецкой области, врачу-инфекционисту Михаиле Бале. Мы попросили его прокомментировать одно из выявленных аудиторами ФОМС нарушения в деятельности ТФОМС: формирования резерва в размере 6% от средств дифференцированного подушевого норматива, перечисленного в страховые организации.

- Суть - в финансовых потоках, которые проходят через эту структуру объемами в сотни миллионов рублей в год, - сказал Михаил Бала. - Куда они идут? На какие цели расходуются? Соответствует ли это целям и задачам фонда? Каковы тарифы? Что конкретно делается за эти деньги в плане прямого их предназначения? А это - существенные вопросы. Невооруженным глазом эти вещи не увидеть. Тут как раз более ценным может оказаться мнение правоохранительных органов, компетентных в этой сфере.

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#ТФОМС #Дмитрий Мочалов #Вячеслав Щеглеватых
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Комментарии (36)

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гость

12 минут назад
это сколько торговый центров должно сгореть и самолетов упасть пока у власти такие
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Патриот

26 минут назад
Товарищи!!!так если эти честные, кого убрали со своих должностей знают про эту коррупцию...так пусть идут в полицию, проекратуру!!!пусть не боятся, народ на их стороне!!!их защитят!!!если мы все вместе не поднимемся против этих негодяев, то их никогда не победить!!!
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Светлана

30 минут назад
Ндаааа.... не туда ФСБэшники то на днях зашли, не туда(
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Мочалову

31 минуту назад
А я как воровал, так и буду в этом режиме воровать, ведь я делюсь
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Раиса

32 минуты назад
Ну и когда деньги в бюджет вернутся, в связи с выявленных нарушениями?
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Суллогуб

34 минуты назад
При Мочалкине все здравоохранение разворовали, при молчаливом содействие Летниковой, в учреждениях нет лекарств, все деньги разворовывают, дань платят мочалову, порядочных людей убрали, а поставили ворье, а люди пролечиться не могут все идет в карман ворам, долой сволочей в каталажку
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Ржу не могу

35 минут назад
Этого раньше не знали? Ну вы тупые, руководители региона!
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Viper

41 минуту назад
Сотни миллионов не в год, а в месяц. Давно пора спросить куда идут и на какие цели расходуются. Давно пора капануть семейки Мочаловых, Щеглеватых, Семушиных, Селищевых, Чернышевых и остальных. Мочалов еще 15 лет назад на деньги ОМС покупал себе любимому крутой ноутбук, но это лишь маленькая шалость по сравнению с другими финансовыми махинациями всей этой шайки.
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кито

42 минуты назад
вчера обсуждали, что охранники без образования в ТЦ работали, а здесь все с профильным образованием? тем более это госструктура
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Профессор

45 минут назад
Мочалов коррупционер!!!развалил все здравоохранение!!!!информатизация в регионе не работает!!!лекарств в поликлиниках нет!!!везде очереди!!!ему только автосалонами управлять!!!
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