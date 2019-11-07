В мире

12 минут назад

Президент Франции: НАТО впало в кому

48
#НАТО #международная политика
Президент Франции: НАТО впало в кому

Макрон заявил смерти мозга альянса.

В Североатлантическом альянсе совершенно нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist. «То, что мы сейчас испытываем, — это смерть мозга НАТО», сказал Макрон.

В беседе с еженедельником The Economist французский лидер отметил, что стратегические цели НАТО необходимо уточнить. Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.

Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад, напоминает «Лента». По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.
48
#НАТО #международная политика

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Греции нашли мифических монстров
#археология
В Греции нашли мифических монстров

28 минут назад

В мире
Впервые за этот век обнаружен новый вид ВИЧ
#ВИЧ #штамм
Впервые за этот век обнаружен новый вид ВИЧ

сегодня, 14:07

В мире
Напавшими на погранзаставу оказались террористы
#нападение #граница #терроризм
1
Напавшими на погранзаставу оказались террористы

вчера, 11:21

В мире
108-летняя британка назвала секрет своего долголетия
108-летняя британка назвала секрет своего долголетия

05.11.2019 19:28

В мире
Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов
Туристка выжила в открытом море благодаря горсти леденцов

05.11.2019 19:24

В мире
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

04.11.2019 12:18

В мире