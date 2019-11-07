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12 минут назад
Президент Франции: НАТО впало в кому
Макрон заявил смерти мозга альянса.
В Североатлантическом альянсе совершенно нет координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist. «То, что мы сейчас испытываем, — это смерть мозга НАТО», сказал Макрон.
В беседе с еженедельником The Economist французский лидер отметил, что стратегические цели НАТО необходимо уточнить. Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.
Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад, напоминает «Лента». По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.
В беседе с еженедельником The Economist французский лидер отметил, что стратегические цели НАТО необходимо уточнить. Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.
Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад, напоминает «Лента». По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.