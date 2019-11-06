ГИБДД предупреждает о росте числа аварий с участием пешеходов

Короткий световой день, сложные погодные условия приводят к тому, что в темноте пешеходов не видно на дороге.

В этой связи липецкая Госавтоинспекция напоминает: при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем начать переходить проезжую часть посмотрите налево и убедитесь в том, что автомобили вас пропускают. Дойдя до середины дороги надо посмотреть направо и также убедиться в безопасности перехода. Эти, казалось бы, элементарные правила, к сожалению, соблюдают не все.



Зачастую пешеходы, особенно молодежь, переходят проезжую часть в капюшонах, с наушниками в ушах, что увеличивает риск попасть под колеса.



По статистике, наибольшее количество таких ДТП происходят в утренние и вечерние часы пик, а так же в темное время суток, поэтому использование световозвращателей на одежде, сумках или других аксессуарах поможет пешеходам стать намного заметнее и тем самым обезопасить себя.



Водители, в свою очередь, должны помнить о том, что подъезжая к пешеходному переходу, они обязаны снизить скорость вплоть до полной остановки. Кроме того, в межсезонье дорога становится более скользкой и тормозной путь автомобиля увеличивается.



Соблюдение установленной скорости движения автомобилей, использование ремней безопасности, переход дороги только в специально установленных местах, а также неукоснительное соблюдение других пунктов Правил дорожного движения, и, конечно, взаимоуважение на дороге – залог безопасности.

