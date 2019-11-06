Происшествия

сегодня, 14:57

ГИБДД предупреждает о росте числа аварий с участием пешеходов

10 1055
#Авария #ДТП
1
ГИБДД предупреждает о росте числа аварий с участием пешеходов

Короткий световой день, сложные погодные условия приводят к тому, что в темноте пешеходов не видно на дороге.

В этой связи липецкая Госавтоинспекция напоминает: при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем начать переходить проезжую часть посмотрите налево и убедитесь в том, что автомобили вас пропускают. Дойдя до середины дороги надо посмотреть направо и также убедиться в безопасности перехода. Эти, казалось бы, элементарные правила, к сожалению, соблюдают не все.

Зачастую пешеходы, особенно молодежь, переходят проезжую часть в капюшонах, с наушниками в ушах, что увеличивает риск попасть под колеса.

По статистике, наибольшее количество таких ДТП происходят в утренние и вечерние часы пик, а так же в темное время суток, поэтому использование световозвращателей на одежде, сумках или других аксессуарах поможет пешеходам стать намного заметнее и тем самым обезопасить себя.

Водители, в свою очередь, должны помнить о том, что подъезжая к пешеходному переходу, они обязаны снизить скорость вплоть до полной остановки. Кроме того, в межсезонье дорога становится более скользкой и тормозной путь автомобиля увеличивается.

Соблюдение установленной скорости движения автомобилей, использование ремней безопасности, переход дороги только в специально установленных местах, а также неукоснительное соблюдение других пунктов Правил дорожного движения, и, конечно, взаимоуважение на дороге – залог безопасности.
10 1055
#Авария #ДТП
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сделайте пожалуйста

20 минут назад
..освещение нормальное, хотя бы не переходах. Проспект Победы от Танка сияет - всё видно. В остальном городе - жуть. Не видно же ничего при таком освещении!
ответить

Пешеход

23 минуты назад
Лично я, допустим, всегда хожу в яркой одежде, и перехожу дорогу только по зебре или на зелёный... Но всё равно меня бывает чуть не сбивает машина, если не отбежишь во время в сторону, то точно сшибёт...
ответить

Модест

24 минуты назад
Повторюсь посмотрите как освещены переходы в Краснодарском крае их видно за километр про разметку пешеходных переходов надо говорить отдельно у нас в городе ее просто нет
ответить

Гость

27 минут назад
Напишите про проезд колец водителями. А то в городе с этим беда.
ответить

Сосед

34 минуты назад
Освещением займитесь а то идешь через дорогу наощупь
ответить

Анна

36 минут назад
А не проще нормальное освещение сделать
ответить

007

41 минуту назад
Сделайте норм освещение в городе и все будет ок
ответить

Правда

54 минуты назад
Давно пора вспомнить, старые правила перехода дороги.А сейчас пешеходы думают что они правы и прутся как овцы.,а бамперу пох.. что он прав.
ответить

Марфа

сегодня, 15:19
Сегодня переходили в неположенном месте только пожилые люди.(мне встречались)
ответить

ГОША

сегодня, 15:10
пешеходы как кошки - видят только перед собой !!!! Головой повертеть западло сука !!!
ответить

Еще в рубрике

Предпринимателей обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов
#налоги
Предпринимателей обвиняют в сокрытии средств от уплаты налогов

30 минут назад

Происшествия
Виновник аварии на развязке улиц Катукова и Стаханова сбежал с места происшествия
#Авария #ДТП
20
Виновник аварии на развязке улиц Катукова и Стаханова сбежал с места происшествия

сегодня, 13:45

Происшествия
В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело
#налоги
19
В отношении липецкого налоговика возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:03

Происшествия
Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым
#насилие над детьми
34
Напавший на 8-летнего мальчика насильник признан невменяемым

сегодня, 11:55

Происшествия
За полтора часа в Липецке сбили четверых пешеходов
#Авария #ДТП
36
За полтора часа в Липецке сбили четверых пешеходов

сегодня, 11:14

Происшествия
В Липецке иномарка снесла забор
#Авария #ДТП
28
В Липецке иномарка снесла забор

сегодня, 09:45

Происшествия