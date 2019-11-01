В Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — прогнозируется погода без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.



Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.



2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году – 16 градусов мороза.



