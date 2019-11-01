Погода в Липецке

сегодня, 17:58

В Липецкой области до +5

4 575
В Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления — прогнозируется погода без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.

2 ноября стал самым теплым в Липецке в 1932 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1991 году – 16 градусов мороза.

4 575

Комментарии (4)

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1114

32 минуты назад
после праздников и +15 увидим рекорды тепла тоже будут
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gDb17fN

49 минут назад
Когда уже эта зима закончится, хочется весны настоящей, картошку посеять и водочки +40 градусов под шашлычок тяпнуть!
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Михаил

53 минуты назад
Не может быть. Опять жара!!!
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васянчик

сегодня, 18:16
Бот со своим рандомным именем и типовым комментом под -30 идёт сразу наxeр.
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