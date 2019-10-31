Ельчане получат софинансирование на энергоэффективный капремонт

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получения софинансирования на энергоэффективный капитальный ремонт. Активность в этом вопросе снова проявили жители многоквартирных домов г. Ельца. В заявке были поданы сведения по 4 многоквартирным домам, формирующими фонд капитального ремонта на специальных счетах. Так, например, жители дома №145 по ул. Коммунаров в г. Елец, установили автоматизированный тепловой пункт стоимостью 1,2 млн. рублей. сумма возврата средств – 944 тыс. рублей.

Общая сумма финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 4 многоквартирных дома составит почти 3 млн. рублей. Жители смогут использовать это дополнительное финансирование на проведение других работы в рамках капитального ремонта.

Напоминаем, что условия проведения энергоэффективных мероприятий по капитальному ремонту с учетом применения финансовой поддержки, регламентированы Постановлением Правительства РФ №18 от 17.01.2017 г.. Размер такой поддержки может составлять до 5 млн. рублей, но не более 80 % от стоимости самого ремонта. Основное условие для получения софинансирования – это проведение именно энергоэффективного капитального ремонта с уменьшением расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. К энергоэффективным мероприятиям относятся такие виды работ, как, например, утепление кровли, фасада, установка автоматизированных тепловых пунктов.

Финансовая поддержка перечисляется по факту выполненных работ и подтверждения экономии, однако заявку для получения средств можно подать на стадии принятия решения о проведении капитального ремонта. Для того чтобы облегчить собственникам расчет прогноза экономического эффекта на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ создан «Помощник ЭКР». Стоит отметить, что важную роль в заполнении заявки играют управляющие компании, так как именно у них имеется большая часть необходимых сведений.

Помощь в заполнении заявки также может оказать «Центр энергоэффективности». А специальная карта, разработанная специалистами центра, поможет на первоначальном этапе определиться жителям с потенциалом их дома для проведения энергоэффективных работ.



"PR"

