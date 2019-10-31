Общество

22 минуты назад

Ельчане получат софинансирование на энергоэффективный капремонт

91
Ельчане получат софинансирование на энергоэффективный капремонт

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получения софинансирования на энергоэффективный капитальный ремонт. Активность в этом вопросе снова проявили жители многоквартирных домов г. Ельца. В заявке были поданы сведения по 4 многоквартирным домам, формирующими фонд капитального ремонта на специальных счетах. Так, например, жители дома №145 по ул. Коммунаров в г. Елец, установили автоматизированный тепловой пункт стоимостью 1,2 млн. рублей. сумма возврата средств – 944 тыс. рублей.

Общая сумма финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 4 многоквартирных дома составит почти 3 млн. рублей. Жители смогут использовать это дополнительное финансирование на проведение других работы в рамках капитального ремонта.

Напоминаем, что условия проведения энергоэффективных мероприятий по капитальному ремонту с учетом применения финансовой поддержки, регламентированы Постановлением Правительства РФ №18 от 17.01.2017 г.. Размер такой поддержки может составлять до 5 млн. рублей, но не более 80 % от стоимости самого ремонта. Основное условие для получения софинансирования – это проведение именно энергоэффективного капитального ремонта с уменьшением расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%. К энергоэффективным мероприятиям относятся такие виды работ, как, например, утепление кровли, фасада, установка автоматизированных тепловых пунктов.

Финансовая поддержка перечисляется по факту выполненных работ и подтверждения экономии, однако заявку для получения средств можно подать на стадии принятия решения о проведении капитального ремонта. Для того чтобы облегчить собственникам расчет прогноза экономического эффекта на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ создан «Помощник ЭКР». Стоит отметить, что важную роль в заполнении заявки играют управляющие компании, так как именно у них имеется большая часть необходимых сведений.

Помощь в заполнении заявки также может оказать «Центр энергоэффективности». А специальная карта, разработанная специалистами центра, поможет на первоначальном этапе определиться жителям с потенциалом их дома для проведения энергоэффективных работ.

"PR"

91

Еще в рубрике

На прилавках «Магнита» нашли нарушение
#магазин #торговля
3
На прилавках «Магнита» нашли нарушение

24 минуты назад

Общество
Липчане могут получить приз за селфи из отпуска
#конкурс #туризм #фото
4
Липчане могут получить приз за селфи из отпуска

сегодня, 09:32

Общество
Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами
#статистика
8
Липчане за услуги смогли не переплачивать по сравнению с прошлогодними тратами

вчера, 17:38

Общество
«У меня нет слов, как благодарить за эту сказку!»
#Ретро FM
«У меня нет слов, как благодарить за эту сказку!»

вчера, 17:10

Общество
Лебедянцы призвали власти к ответу из-за очистных сооружений
#очистные #Лебедянь
18
Лебедянцы призвали власти к ответу из-за очистных сооружений

вчера, 16:53

Общество
Почтить память репрессированных собрались 5 человек
121
Почтить память репрессированных собрались 5 человек

вчера, 16:13

Общество