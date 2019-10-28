Повесть про Сирию принесла липчанину победу на «Золотом Витязе»

«Прозрачное небо Сирии» посвящена Олегу Пешкову.

В Железноводске Ставропольского края подведены итоги юбилейного Х Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь — 2019". Липецкий прозаик, член Союза писателей России Александр Пономарёв отмечен «Золотым дипломом» форума в номинации «Литература для детей и юношества» за книгу «Прозрачное небо Сирии». В книге описан подвиг полковника российских военно-космических сил Героя России Олега Пешкова, сообщает департамент культуры Липецка.



- Повесть «Прозрачное небо Сирии» написана практически сразу после трагической гибели военного лётчика, в 2016 году, - поделился писатель. - Я сам был участником вооружённого конфликта, четыре года воевал на Северном Кавказе в составе ОМОН при УВД Липецкой области. Имею боевые награды, участия в войсковых операциях и ранения. Для меня очень важно, что подобные темы востребованы нашими читателями и вызывают широкий общественный резонанс в наше тревожное и непростое время.



Повесть вызвала широкий общественный резонанс и была опубликована сразу в четырёх литературных журналах России. Одноименная книга вышла в свет в январе 2019 года и была презентована на двух российских военных базах в Сирии». За повесть об Олеге Пешкове липецкий писатель был награждён медалью «За успехи в военной прозе» от студии писателей баталистов и маринистов Министерства обороны России.





