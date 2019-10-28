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Липчанам покажут лучший мультфильм всех времен и народов

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#анимация #мультфильм
Липчанам покажут лучший мультфильм всех времен и народов

Просмотр японской ленты приурочили к Международному дню анимации.

В Липецке в рамках Международного дня анимации будет организован просмотр мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Сеанс и обсуждение творческого японского аниматора состоятся в областном центре кино, культуры и народного творчества в понедельник, 28 октября. Начало сеанса в 19:00. Вход свободный.

- «Унесенные призраками» - один из величайших анимационных фильмов мирового кино, самый кассовый фильм в истории Японии, обладателя премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» и приза «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Мы увидим анимационную кинокартину «Унесённые призраками», завоевавшую более 50 международных кинонаград и занимающую 1-е место в рейтинге лучших мультфильмов всех времён и народов по версии сайта IMDb, - сообщают организаторы встречи.

Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября. Это событие было учреждено в 2002 году по ходатайству французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (АСИФА). 28 октября 1892 года французский художник и изобретатель Эмиль Рейно продемонстрировал первый в мире «оптический театр». Благодаря изобретенному им праксиноскопу зрителю были представлены первые движущиеся картинки. Эта дата стала отправной точкой отсчета в рождении анимационного кино и была выбрана в качестве празднования международного события. В России к празднованию присоединились в 2007 году.
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#анимация #мультфильм

Комментарии (4)

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valerafromsplus

37 минут назад
Не люблю зарубежные мультфильмы или сериалы. Единственное, что понравилось "семейный альбом барри"; ну он жизненный такой. )
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Гость

52 минуты назад
самый лучший муьтфильм, Лошадка.а.а.а.а
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Плехановский *

57 минут назад
Да смотрел я это туфту миллион раз уже. Не цепляет ни х..я!
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самый лучший муьтфильм

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Ёжик в тумане
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