Общество

сегодня, 18:58

В Добром с центральной площади убрали самолеты

13 690
#памятник #демонтаж
В Добром с центральной площади убрали самолеты

Памятника военным летчикам в райцентре больше не будет. В Добром решили воспеть славу хлеборобам.

Сегодня в селе Доброе демонтировали памятник военным  летчикам.  Два самолета, установленные на центральной площади Доброго  в начале двухтысячных в память о военных летчиках, сняли с постаментов и опустили на землю.  

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Как сообщали в администрации Липецкой области, в Добром началась реконструкция площади. Самолеты решено убрать  так как они стали аварийно-опасными а их реконструкция стоит больших денег. Также с центральной площади демонтируют фонтан, в котором из-за отсутствия  необходимой инженерной сети постоянно застаивалась вода.

«Главную площадь Доброго украсит новая скульптурная композиция «Колоски», символизирующая плодородие местных полей и сельскохозяйственную направленность района. Выполненная из металла конструкция будет установлена на бетонном основании. В вечернее время скульптура будет подсвечиваться. 

Также проектом реконструкции предусмотрены клумбы и зоны для отдыха с удобными лавочками. Парковку с площади перенесут за здание ЗАГСа. Освещать обновлённую территорию будет  51 фонарь», сообщили в администрации Липецкой области.

Как стало известно GOROD48, самолеты из Доброго перевезут в село Трубетчино и установят там. 

4995315.jpg
Так выглядел памятник военлётам в центре Доброго
Безымянный.jpg


Фото: vk.com/public49876745 ; fotokto.ru ; wikimapia.org

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#памятник #демонтаж

Комментарии (13)

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Казинец

10 минут назад
Отдайте их нам, умоляем, просто просим на коленях
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Самолёты

19 минут назад
Самолеты решено убрать так как они стали аварийно-опасными а их реконструкция стоит больших денег, самолеты из Доброго перевезут в село Трубетчино и установят там (за бесплатно и без ремонта).
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Полный колхоз

28 минут назад
Свекольного направления
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страна дураков

35 минут назад
у нас везде стоят в качестве памятников танки пушки самолеты торпедоносцы катера
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гость

43 минуты назад
васянчик, МОГЁШЬ ! ))))))))
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васянчик

47 минут назад
ну так бы и сказали, что дело Литровича если не в городе, то чистоганом в области живёт.
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гость

49 минут назад
Ниче не понял,, так они будут просто на постаментах стоять ,а здесь как бы летели.
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Казинец

54 минуты назад
Привозите их в Казинку, мы найдём где их поставить. Наш председатель Татьяна Юрьевна всю душу вложила в развитие и благоустройство села Казинка. Дай бог ей здоровья.
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Ниче не понял,

57 минут назад
В Добром самолёты опасны,а в Трубетчино будут безопасны?Это как?
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fed

сегодня, 19:11
гость, в Гомосеково))))
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