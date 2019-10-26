В Добром с центральной площади убрали самолеты

Памятника военным летчикам в райцентре больше не будет. В Добром решили воспеть славу хлеборобам.

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Сегодня в селе Доброе демонтировали памятник военным летчикам. Два самолета, установленные на центральной площади Доброго в начале двухтысячных в память о военных летчиках, сняли с постаментов и опустили на землю.Как сообщали в администрации Липецкой области, в Добром началась реконструкция площади. Самолеты решено убрать так как они стали аварийно-опасными а их реконструкция стоит больших денег. Также с центральной площади демонтируют фонтан, в котором из-за отсутствия необходимой инженерной сети постоянно застаивалась вода.«Главную площадь Доброго украсит новая скульптурная композиция «Колоски», символизирующая плодородие местных полей и сельскохозяйственную направленность района. Выполненная из металла конструкция будет установлена на бетонном основании. В вечернее время скульптура будет подсвечиваться.Также проектом реконструкции предусмотрены клумбы и зоны для отдыха с удобными лавочками. Парковку с площади перенесут за здание ЗАГСа. Освещать обновлённую территорию будет 51 фонарь», сообщили в администрации Липецкой области.Как стало известно GOROD48, самолеты из Доброго перевезут в село Трубетчино и установят там.