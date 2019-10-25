Восточная сказка в центре Липецка

Сочное мясо, соблазнительные сладости, неповторимый колорит — все это ждет вас в ресторане «Халиф».

Недавно в самом центре Липецка открылся ресторан азербайджанской кухни «Халиф». Новое заведение уже оценили липчане (отзывы пользователей «ТрипАдвизор.ру»).

- Были с женой приятно удивлены. Всё на высоком уровне. Персонал внимательный. Блюда изумительные. Вокалисты поют замечательно, не под фонограмму, хотя сходство с отдельными исполнителями поразительное. Нам ВСЁ очень понравилось! Планируем встретить у вас Новый год!

- Огромный ассортимент шашлыка, есть фирменный плов, азербайджанские супы. Я кушала "бозбаш" - это просто отвал бошки: наваристый бульончик, большие куски нежного мяса (если не ошибаюсь, это говядина), нут, крупные кусочки овощей и всё это великолепие щедро посыпано кинзой. Есть также стандартные позиции в меню, типа картошки-фри, пасты, нарезки. Отличная барная карта. Зал большой, хорошо подходит для свадеб и банкетов.

- Посетили недавно это замечательное место, были приятно удивлены, что в нашем городе имеется такое уютное место. Нас встретили, посадили за столик, тут же подошел официант и предложил попробовать национальную азербайджанскую кухню. Заказали шашлык, он оказался очень вкусным и сочным, и быстро приготовленным. Очень интересным оказался интерьер с восточным мотивом, чистота в санузле, что очень важно! Мы очень довольны данным заведением, у вас появились постоянные клиенты.

Отклики оказались настолько интересными, что мы решили проверить, действительно ли в Липецке появился ресторан, в котором чувствуешь себя как герой восточной сказки.

Ресторан распахнул двери на Советской, 64. Атмосфера чайханы «Халиф»- это необыкновенная элегантная красота интерьеров, зажигательные шоу программы, великолепная живая музыка, ароматный кальян и изысканные кушанья. К атмосфере Востока располагает уже входная группа, она оформлена тематическим орнаментом. А внутри нас ждет, кажется, сама Шехерезада. Приглушенное освещение, богатые ткани, роспись на стенах, аппетитные ароматы мяса и специй, роскошная мебель — настоящее восточное великолепие. И, конечно, восточное меню. Каждое блюдо, приготовленное профессиональными поварами, воплощает в себе многовековые кулинарные традиции Востока, где главное достоинство проекта в ежедневной доставке свежих продуктов, мяса, зелени, овощей из экологически благоприятных районов Азербайджана. Листая пухлую папку видишь все разнообразие вкусов традиционной кухни стран Востока. Шах-плов, ляб-ляби, садж-кебаб, мутаки, дюшбара, хашлама, пити, кюфта-бозбаш, джыз-быз, говурма, кутаб. Заинтриговали незнакомыми названиями? А все это — классика восточной кухни, азербайджанского стола. Кажется, на кухне «Халифа» можно встретить всю галерею гастрономических впечатлений и открыть для себя настоящие вкусы Востока. Настоящим открытием для нас стал азербайджанский суп с нежной бараниной на косточке, крупными тефтелями кюфта из рубленного мяса, с картофелем, овощами, зеленью и горохом нут. Это блаженство называется кюфта-бозбаш.





Конечно, восточную кухню невозможно представить без блюд из тандыра и разнообразного мяса гриль. Только их мы насчитали в меню аж 40! Здесь угощение по душе найдет каждый. Повара «Халифа» порадуют вас бакинскими баклажанами на углях, сочными шампиньонами, люля-кебабами из овощей, птицы и баранины, шашлыками из баранины и телятины, рыбой-гриль. Чтобы по достоинству оценить все вкусы мяса, приготовленного в традициях Востока, рекомендуем заказать ассорти «Мангал». Это ароматные сочные кебабы из телятины, пряная баранья корейка, аппетитная бастурма, горячие люля из картофеля, неповторимые бараньи ребрышки и сытная свиная мякоть. Вкусы ассорти выгодно оттенят разнообразные кутабы — классические лепешки с зеленью и сыром.





«Халиф» неукоснительно соблюдает традиции восточного гостеприимства и радушно угощает своих гостей. Огромные порции блюд предлагают по вполне демократичным ценам. В меню «Халифа» можно найти не только привычную классику: вас готовы удивить домашним мацони, неповторимым довга и всегда актуальным айраном. В полной мере ощутить атмосферу Востока поможет опытный чайханщик, который приготовит для вас настоящий восточный чай с тончайшими ароматами редких видов горных трав и предложит к нему великолепные сорта варенья из Азербайджана: такие, как белая черешня, кизил, грецкий орех, а восточные сладости ручной работы непременно придутся вам по вкусу.

Ресторан «Халиф», его атмосфера, прекрасно подойдут и для романтического вечера, и для шумного семейного праздника. «Халиф» взял за традицию регулярно проводить вечера живой музыки. А отмечать праздники в ресторане еще и выгодно. «Халиф» дарит сюрпризы всем именинникам. Для полного комфорта гостей работают несколько залов: основной зал вместимостью до 200 персон, караоке-зал с вокальным оборудованием для 50 гостей, а также банкетно-концертная площадка вместимостью до 350 человек.Так что, если вы готовы попробовать галерею вкусов Востока и подарить себе наслаждение, стоит забронировать столик на вечер (23-55-00).

Торопитесь, лучшие места расходятся как горячая самса!



"PR"

