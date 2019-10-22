На пешеходном переходе пенсионер сбил пенсионера

Мужчина попал под колеса «Daewoo Nexia».

В районе дома №137 по улице Свердлова в Ельце в 11:05 18 октября произошло ДТП, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу. Там под колеса иномарки попал мужчина.



По предварительным данным 85-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 80-летнего пешехода. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.