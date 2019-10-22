Происшествия

сегодня, 09:47

На пешеходном переходе пенсионер сбил пенсионера

8 911
#ДТП #авария
2
На пешеходном переходе пенсионер сбил пенсионера

Мужчина попал под колеса «Daewoo Nexia».

В районе дома №137 по улице Свердлова в Ельце в 11:05 18 октября произошло ДТП, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу. Там под колеса иномарки попал мужчина.

По предварительным данным 85-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 80-летнего пешехода. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.
8 911
#ДТП #авария
2

Комментарии (8)

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Маруся

1 минуту назад
Они,ещё, отпердолить только бампером могут такого же ходока
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Они,ещё

10 минут назад
Маруся, и тебя отпердолить смогут
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Липа

10 минут назад
Шардак, да их сократили. И ещё сократят скоро. Только нада убирать кабинетных, а наше правительство сокращает сотрудников обычных. На пять вызовов 1-2 патрульные машины. Раньше посты были, а сейчас ни одного сотрудника на дороге не увидишь. Зато кабинеты битком. Бумажки друг другу подписывают.
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80 лет

10 минут назад
Маруся, а на бабку залазить можно?Старые,здоровее,некоторых,молодых будут
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Шардак

29 минут назад
Работы гибдд как-то не видно. Не умеют дятлы уступать.
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Маруся

сегодня, 09:59
как такой дедок медкомиссию вообще прошел? Только на велосипеде можно ездить в таком возрасте
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дзенf

сегодня, 09:57
У него пенсия большая -отмажется.
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Походу,бапка

сегодня, 09:55
Ушла к более молодому,вот 85-летний и отомстил.Шерше ля фам
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