Происшествия
сегодня, 09:47
На пешеходном переходе пенсионер сбил пенсионера
Мужчина попал под колеса «Daewoo Nexia».
В районе дома №137 по улице Свердлова в Ельце в 11:05 18 октября произошло ДТП, сообщает ОГИБДД ОМВД России по Ельцу. Там под колеса иномарки попал мужчина.
По предварительным данным 85-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 80-летнего пешехода. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.
По предварительным данным 85-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» наехал на 80-летнего пешехода. Он переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован в больницу. Окончательные причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования.
Маруся
Они,ещё
Липа
80 лет
Шардак
Маруся
дзенf
Походу,бапка