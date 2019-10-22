Происшествия

16 минут назад

В массовой аварии пострадал один человек

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#Авария #ДТП
В массовой аварии пострадал один человек

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали шесть человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 октября в Липецке около восьми часов утра на улице Минской столкнулись автомобили «Форд» под управлением 22-летнего парня и «Рено» с 42-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель второй иномарки – с травмой его госпитализировали.

В Усмани около десяти часов утра на улице Ленина 40-летний водитель «Форда» нарушил дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении «Шевроле» с 42-летней женщиной за рулем. От удара «Шевроле» столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 64-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» под управлением 24-летнего парня. В результате аварии травмы получила женщина-водитель, и после оказания помощи была отпущена.

В Ельце на улице Яна Фабрициуса столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 38-летнего мужчины и «Ауди» с 23-летним водителем за рулем. Предварительной причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В ДТП пострадали водитель и двухлетняя пассажирка «девятки», а также водитель и 43-летняя пассажирка иномарки. После оказания помощи все были отпущены домой.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1327 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 965 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 58 нарушений правил парковки, 5 автомобилей эвакуировали.

Так же был зафиксирован 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#Авария #ДТП

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Какахи

8 минут назад
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