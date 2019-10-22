16 минут назад
В массовой аварии пострадал один человек
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали шесть человек.
В Усмани около десяти часов утра на улице Ленина 40-летний водитель «Форда» нарушил дистанцию и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении «Шевроле» с 42-летней женщиной за рулем. От удара «Шевроле» столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 64-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» под управлением 24-летнего парня. В результате аварии травмы получила женщина-водитель, и после оказания помощи была отпущена.
В Ельце на улице Яна Фабрициуса столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 38-летнего мужчины и «Ауди» с 23-летним водителем за рулем. Предварительной причиной аварии стало нарушение очередности проезда. В ДТП пострадали водитель и двухлетняя пассажирка «девятки», а также водитель и 43-летняя пассажирка иномарки. После оказания помощи все были отпущены домой.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1327 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 965 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 58 нарушений правил парковки, 5 автомобилей эвакуировали.
Так же был зафиксирован 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Какахи