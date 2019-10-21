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сегодня, 16:41
В России выросло число долларовых миллиардеров
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По уровню личного благосостояния миллионеров Россия обогнала США
На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны. Об этом говорится в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse, сообщает Российская Газета.
Это очень высокий показатель - выше, чем в США, имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Штатах на долю 10% богачей приходится 76% личного благосостояния. По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.
По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.
В целом за последний год мировое богатство выросло на 2,6% - до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня - 70 850 долларов, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.
Это очень высокий показатель - выше, чем в США, имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Штатах на долю 10% богачей приходится 76% личного благосостояния. По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.
По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.
В целом за последний год мировое богатство выросло на 2,6% - до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня - 70 850 долларов, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.
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СРЕДНЯЯ ЗП В КИТАЕ УЖЕ 1000 ДОЛЛАРОВ