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В России выросло число долларовых миллиардеров

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В России выросло число долларовых миллиардеров

По уровню личного благосостояния миллионеров Россия обогнала США

На долю 10% самых богатых людей России приходится 83% всего личного благосостояния страны. Об этом говорится в ежегодном отчете о мировом благосостоянии Global Wealth Report 2019, подготовленном швейцарским банком Credit Suisse, сообщает Российская Газета.

Это очень высокий показатель - выше, чем в США, имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран. В Штатах на долю 10% богачей приходится 76% личного благосостояния. По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

По этому показателю Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

В целом за последний год мировое богатство выросло на 2,6% - до 360 трлн долларов, а уровень благосостояния на душу взрослого населения достиг рекордного уровня - 70 850 долларов, что на 1,2% выше уровня середины 2018 года.
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Комментарии (1)

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СРЕДНЯЯ ЗП В КИТАЕ УЖЕ 1000 ДОЛЛАРОВ

52 минуты назад
Средняя зарплата в Китае в 2019 году составляет 6872 юаней или 995,5 долларов в месяц, что на 5% выше, чем год назад. Но поскольку в Китае относительно низкие цены на жильё, продукты, товары массового потребления и транспорт, эти деньги позволяют жителям Поднебесной жить, ни в чём не нуждаясь. В 2018 году по уровню среднего дохода Китай опередил такие страны как Греция, Польша. В наиболее крупных городах Китая - Шанхай и Пекин средняя зп составила около 1500 долларов в месяц, тогда как в отдаленных провинциальных городах - 800-900 долларов в месяц........ Полная статья здесь....https://mychinaexpert.ru/srednyaya-zarplata-v-kitae/ ответить
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