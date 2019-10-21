Трое подростков и один ребенок пострадали в авариях в Липецкой области

18 октября в Липецке днем в начале второго на улице Мичурина 26-летний водитель «Шевроле» вне пешеходного перехода допустил наезд на 9-летнего мальчика. С травмами его госпитализировали.



В тот же день в Долгоруковском районе в девять часов вечера на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны произошло столкновение КамАЗа под управлением 19-летнего водителя и ВАЗ-2109 с 28-летним мужчиной за рулем. В автоаварии пострадал водитель легкового автомобиля – с травмой его госпитализировали.



Тогда же в Липецке около половины одиннадцатого вечера на улице Московской произошло столкновение автомобилей «Тойота» под управлением 48-летнего мужчины, «Киа» под управлением 52-летнего водителя и «Хендай» с 25-летней женщиной за рулем. В автоаварии пострадал водитель первой иномарки – после оказания помощи он был отпущен, и 29-летняя пассажирка «Киа» – с травмами ее госпитализировали. Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.



19 октября в Липецке в полночь на улице Вермишева 32-летний водитель «Киа» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате сам водитель и его 39-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.



В тот же день в Липецке около трех часов дня на улице Катукова неизвестный водитель неустановленного автомобиля в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 16-летнего подростка. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен. Сотрудники ГИБДД оперативно установили нарушителя – им оказался 40-летий водитель «Сузуки».



Двадцатого октября в Чаплыгинском районе в начале двенадцатого ночи на трассе Чаплыгин – с. Дубовое 40-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. В автоаварии пострадали сам мужчина и два его 16-летних пассажира. С травмами их госпитализировали.



В тот же день в Липецке в семь часов вечера на трассе Липецк – Грязи произошло столкновение автомобиля «Хендай» с 23-летним парнем за рулем и мотоцикла под управлением 28-летнего мужчины. В результате 21-летняя пассажирка мотоцикла с травмами госпитализирована, а 21-летняя пассажирка иномарки после оказания помощи отпущена.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2468 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 11 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 167.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 20 нарушений правил парковки, 20 автомобилей эвакуировали.



Также было зафиксировано 84 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

