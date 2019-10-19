Происшествия
сегодня, 08:37
В Грязях снова убивают собак на глазах у детей
Вместе с бездомными псами убили домашнюю собаку
Как говорится в сообщении группы зоозащитников "Забери меня", в группу обратилась жительница Грязей, которая рассказала следующее:"У нас отстреливают собак, сегодня был кошмар. Их просто уничтожают. Стреляют дротиками. Трупы лежали до вечера, пока не пожаловались. Рядом школа и техникум, дети плакали стояли. Одна из убитых собак была домашней"
На глазах у детей в Грязях собак убивают не первый раз. В мае этого года GOROD48 рассказывал об убийстве любимицы двора в присутствии детей.
На глазах у детей в Грязях собак убивают не первый раз. В мае этого года GOROD48 рассказывал об убийстве любимицы двора в присутствии детей.
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Денис
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Нонка