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сегодня, 08:37

В Грязях снова убивают собак на глазах у детей

4 392
#отстрел #собаки
В Грязях снова убивают собак на глазах у детей

Вместе с бездомными псами убили домашнюю собаку

Как говорится в сообщении группы зоозащитников "Забери меня", в группу обратилась жительница Грязей, которая рассказала следующее:"У нас отстреливают собак, сегодня был кошмар. Их просто уничтожают. Стреляют дротиками. Трупы лежали до вечера, пока не пожаловались. Рядом школа и техникум, дети плакали стояли. Одна из убитых собак была домашней"





На глазах у детей в Грязях собак убивают не первый раз. В мае этого года GOROD48 рассказывал об убийстве любимицы двора в присутствии детей.

 
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#отстрел #собаки

Комментарии (4)

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6 минут назад
Люди превращаются в камни.
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Денис

42 минуты назад
Домашние псы с бездомными собаками не ходят.
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житель

54 минуты назад
бродячих собак убивают, и это правильно!
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Нонка

57 минут назад
Собак убивают ,как страшно!
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