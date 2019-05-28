Происшествия

56 минут назад

В Грязях на глазах детей убили собаку

24 1644
#отлов животных #догхантеры
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В Грязях на глазах детей убили собаку

Дети плакали и пытались спасти дворняжку.

Как рассказала GOROD48 жительница города Грязи, сегодня на улице Осипенко в районе дома № 43 осуществлялся отлов бездомных собак. 

- Во дворе жила дворняжка. Она была добрая, не кидалась ни на кого. Сегодня приехала во двор черная «Волга» и человек, вышедший из нее, выстрелил в собаку дротиком, рассказала жительница Грязей Таисия. - Тут же находились дети. Они все видели. На их глазах собака билась в конвульсиях, дети пытались ее спасти, вытащили дротик, бинтовали ей живот, плакали.  Человек, проводивший отстрел сидел в машине и спокойно ждал. Когда пес умер, бросил в мешок и увез. Потом дети мне подробно рассказали, как умирала другая собака…

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В  постановлении администрации Липецкой области «Об организации отлова и содержания безнадзорных животных» говорится, что «информация о мероприятия по отлову безнадзорных животных доводится через средства массовой информации не менее чем за три дня до их проведения. Исключение составляют мероприятия по отлову безнадзорных животных, проявляющих агрессию к людям и (или) животным, отлов которых производится немедленно после поступления соответствующей информации. В день окончания проведения мероприятия по отлову безнадзорных животных учреждением и специализированной организацией составляется акт с указанием времени и места проведения мероприятия по отлову, а также фактического количества отловленных безнадзорных животных…»

Кто убил собаку на глазах у детей – не понятно. Тендер на отлов бездомных животных в Грязях выиграла компания, в контактах которой на странице закупки указаны телефоны фирмы торгующей ювелирными украшениями. По указанному телефону журналистов уверили, что не занимаются отловом собак.

Странно и то, что стрелявший в дворнягу, передвигался на черной «Волге». Обычно службы отлова животных используют для этих целей машины других моделей и не проводят работу в одиночку. Может, в Грязях объявился догхантер? 

24 1644
#отлов животных #догхантеры
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Комментарии (24)

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Правда

1 минуту назад
Вот мразь.
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Пусть едет этот догхантер

2 минуты назад
В областную администрацию и там собак лысых отстреливает?
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???

3 минуты назад
А мужчин не случилось рядом?
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Мать

3 минуты назад
Ужас,бедное животное,разве оно мешало?А потом спрашивается почему в наше время не дети,а изверги...???да потому что взрослые на глазах у детей показывают,как надо убивать.Вот и делайте выводы.Давно бы проводили бы стерелизацию,меньше проблем было.Видно так удобно,каждый месяц государство отстегивает деньги на эти убийственные лекарства,а собаки плодятся и будут плодиться,всем так выгодно,как и асфальт ложут каждый год...вот Россия)))
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Лаэрский

8 минут назад
На глазах у детей съели коня, злые татары в шапках кирзизских. Средь сучьев из леса сиротливо стучит по стволам деревянным птица тупая...
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Алексей

8 минут назад
дерзкий, правильно сказал, заберайте домой если "хорошая". Когда покусает опять будут орать, где вет. службы. Всем не угодить.
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Люди к сожалению

9 минут назад
У нас недоразвитые! Убить истребить. А себе за 100 тр песика купить, поэтому так и живём, заграницей нет такого-а у нас каменный век,
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Етить колотить - новость!

10 минут назад
гость, полностью согласен! Крикуны-любители бездомных пёсиков, забирайте их, нах*й, к себе домой! Собачатники, выгуливаете своего "телёнка" - берите на прогулку пакет и совок, чтобы подбирать за своим питомцем гaвно! Коблы всю местность засрaли! За это в цивилизованных странах штрафуют! По траве в Липецке нельзя пройти - можно с большой вероятностью вляпаться... Еще и дети по траве бегают... Вам, зоозащитники, тоже будет неприятно, если ваше дитё "принесет" домой "подарок" на ногах в виде собачьего гoвнa...
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Морс

13 минут назад
Собак бродячих кастрировать нужно,вот и плодится не будут.А кто заводит и потом выбрасывает,пусть штраф платит,а то больше денег на эти дродики уходит,да и живность страдает.
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@ местный

14 минут назад
Да правильно делает, псины бездомные бегает кругом, да ещё и стаями, уже самолично пор отстреливать их..
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