Происшествия
56 минут назад
В Грязях на глазах детей убили собаку
24 1644
Дети плакали и пытались спасти дворняжку.
Как рассказала GOROD48 жительница города Грязи, сегодня на улице Осипенко в районе дома № 43 осуществлялся отлов бездомных собак.
- Во дворе жила дворняжка. Она была добрая, не кидалась ни на кого. Сегодня приехала во двор черная «Волга» и человек, вышедший из нее, выстрелил в собаку дротиком, рассказала жительница Грязей Таисия. - Тут же находились дети. Они все видели. На их глазах собака билась в конвульсиях, дети пытались ее спасти, вытащили дротик, бинтовали ей живот, плакали. Человек, проводивший отстрел сидел в машине и спокойно ждал. Когда пес умер, бросил в мешок и увез. Потом дети мне подробно рассказали, как умирала другая собака…
В постановлении администрации Липецкой области «Об организации отлова и содержания безнадзорных животных» говорится, что «информация о мероприятия по отлову безнадзорных животных доводится через средства массовой информации не менее чем за три дня до их проведения. Исключение составляют мероприятия по отлову безнадзорных животных, проявляющих агрессию к людям и (или) животным, отлов которых производится немедленно после поступления соответствующей информации. В день окончания проведения мероприятия по отлову безнадзорных животных учреждением и специализированной организацией составляется акт с указанием времени и места проведения мероприятия по отлову, а также фактического количества отловленных безнадзорных животных…»
Кто убил собаку на глазах у детей – не понятно. Тендер на отлов бездомных животных в Грязях выиграла компания, в контактах которой на странице закупки указаны телефоны фирмы торгующей ювелирными украшениями. По указанному телефону журналистов уверили, что не занимаются отловом собак.
Странно и то, что стрелявший в дворнягу, передвигался на черной «Волге». Обычно службы отлова животных используют для этих целей машины других моделей и не проводят работу в одиночку. Может, в Грязях объявился догхантер?
- Во дворе жила дворняжка. Она была добрая, не кидалась ни на кого. Сегодня приехала во двор черная «Волга» и человек, вышедший из нее, выстрелил в собаку дротиком, рассказала жительница Грязей Таисия. - Тут же находились дети. Они все видели. На их глазах собака билась в конвульсиях, дети пытались ее спасти, вытащили дротик, бинтовали ей живот, плакали. Человек, проводивший отстрел сидел в машине и спокойно ждал. Когда пес умер, бросил в мешок и увез. Потом дети мне подробно рассказали, как умирала другая собака…
В постановлении администрации Липецкой области «Об организации отлова и содержания безнадзорных животных» говорится, что «информация о мероприятия по отлову безнадзорных животных доводится через средства массовой информации не менее чем за три дня до их проведения. Исключение составляют мероприятия по отлову безнадзорных животных, проявляющих агрессию к людям и (или) животным, отлов которых производится немедленно после поступления соответствующей информации. В день окончания проведения мероприятия по отлову безнадзорных животных учреждением и специализированной организацией составляется акт с указанием времени и места проведения мероприятия по отлову, а также фактического количества отловленных безнадзорных животных…»
Кто убил собаку на глазах у детей – не понятно. Тендер на отлов бездомных животных в Грязях выиграла компания, в контактах которой на странице закупки указаны телефоны фирмы торгующей ювелирными украшениями. По указанному телефону журналистов уверили, что не занимаются отловом собак.
Странно и то, что стрелявший в дворнягу, передвигался на черной «Волге». Обычно службы отлова животных используют для этих целей машины других моделей и не проводят работу в одиночку. Может, в Грязях объявился догхантер?
24 1644
Правда
Пусть едет этот догхантер
???
Мать
Лаэрский
Алексей
Люди к сожалению
Етить колотить - новость!
Морс
@ местный