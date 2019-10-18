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41 минуту назад
Родственники сестер Хачатурян не против сурового приговора
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Племянника отца девушек не расстроит максимальная мера наказания.
Арсен — племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, — не возражает, если суд вынесет им максимально суровый приговор, пишет RT.
- Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное. Если суд захочет 20 лет дать, пусть даёт, — приводит РИА Новости слова Арсена Хачатуряна.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом, судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
- Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное. Если суд захочет 20 лет дать, пусть даёт, — приводит РИА Новости слова Арсена Хачатуряна.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом, судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
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