В России

41 минуту назад

Родственники сестер Хачатурян не против сурового приговора

1 139
#Хачатурян
Родственники сестер Хачатурян не против сурового приговора

Племянника отца девушек не расстроит максимальная мера наказания.

Арсен — племянник Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, — не возражает, если суд вынесет им максимально суровый приговор, пишет RT.

- Мне не нужно, чтобы их закрыли на пожизненное. Если суд захочет 20 лет дать, пусть даёт, — приводит РИА Новости слова Арсена Хачатуряна.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом, судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
1 139
#Хачатурян

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Личи

5 минут назад
Правосудие во всей красе(((( Убрали ублюдка-извращенца и правильно сделали
ответить

Еще в рубрике

Женщина и ребенок упали в прикрытый фанерой люк
#люк
Женщина и ребенок упали в прикрытый фанерой люк

35 минут назад

В России
Женщина нечаянно зарезала мужа
#убийство #ссора
Женщина нечаянно зарезала мужа

49 минут назад

В России
Шурыгина бросила мужа и улетела с миллионером в Израиль
#Шурыгина #развод
Шурыгина бросила мужа и улетела с миллионером в Израиль

57 минут назад

В России
«Дашу Букину» лишили водительских прав
#кокаин
«Дашу Букину» лишили водительских прав

сегодня, 14:22

В России
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе
#кредит #банк
Кредитные истории россиян оказались в открытом доступе

сегодня, 12:15

В России
В Москве задержаны с поличным начальники полиции и угрозыска
#коррупция #мошенничество
В Москве задержаны с поличным начальники полиции и угрозыска

сегодня, 12:08

В России