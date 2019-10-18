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19 минут назад
В Москве задержаны с поличным начальники полиции и угрозыска
Сотрудников МВД подозревают в коррупции.
В Москве задержаны высокопоставленные офицеры полиции отдела района Дорогомилово. Как сообщает пресс-служба МВД РФ, их подозревают в коррупции. С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска. Деньги являлись лишь первой частью выплаты от общей суммы 12 млн рублей.
Следствие намерено добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОМВД "Дорогомилово". Суд определит меру пресечения начальнику полиции, а также его заместителю - начальнику отдела уголовного розыска. На данный момент в деле фигурируют только двое задержанных, им инкриминируется мошенничество. Устанавливаются все участники преступной схемы, пишет ТАСС.
Руководство столичного главка МВД проводит служебную проверку. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят следственные действия в УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы после задержания начальников ОМВД «Дорогомилово».
Следствие намерено добиваться ареста двух задержанных высокопоставленных сотрудников московского ОМВД "Дорогомилово". Суд определит меру пресечения начальнику полиции, а также его заместителю - начальнику отдела уголовного розыска. На данный момент в деле фигурируют только двое задержанных, им инкриминируется мошенничество. Устанавливаются все участники преступной схемы, пишет ТАСС.
Руководство столичного главка МВД проводит служебную проверку. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят следственные действия в УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы после задержания начальников ОМВД «Дорогомилово».