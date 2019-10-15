В Липецкую область на день вернется осенняя погода

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 октября - 6-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, 17 и 18 октября — 10-12 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 10 до 12 градусов тепла.



День 16 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.



