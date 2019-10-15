Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкую область на день вернется осенняя погода

188
#похолодание
В Липецкую область на день вернется осенняя погода
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне повышенного атмосферного давления осадки будут маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 октября - 6-9 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы, 17 и 18 октября — 10-12 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов тепла, днем она составит от 10 до 12 градусов тепла.

День 16 октября стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе был +21 градус. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 9 градусов мороза.

188
#похолодание

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +20
16
В Липецкой области сухо и до +20

вчера, 18:02

Погода в Липецке
В Липецкой области продолжается потепление
18
В Липецкой области продолжается потепление

13.10.2019 17:05

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +19
#Дожди
15
В Липецкой области небольшие дожди и до +19

12.10.2019 17:47

Погода в Липецке
В Липецкую область циклон принес тепло
#тепло
13
В Липецкую область циклон принес тепло

11.10.2019 17:06

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +16
#потепление
6
В Липецкой области дожди и до +16

10.10.2019 17:15

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит потепление
#потепление
12
В Липецкую область приходит потепление

09.10.2019 16:42

Погода в Липецке