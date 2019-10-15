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В Липецке выставили на торги здания пяти больниц и диспансеров

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#аукцион #аренда
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В Липецке выставили на торги здания пяти больниц и диспансеров

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило серию торгов на право аренды зданий, относящихся к организациям здравоохранения. На аукцион выставили корпуса бывших больниц, акушерских пунктов и даже кафе. 

Арендаторам предлагают здания на улице Невского в Липецке, помещение грязинской межрайонной больницы в селе Сошки, медпункт Воловской районной больницы, административное помещение и инфекционный корпус Добринской районной больницы в деревне Ольговка.

Самым дорогостоящим лотом оказалось здание кафе-магазина в селе Плеханово, которое принадлежит липецкому областному психоневрологическому диспансеру. Пять лет аренды здания оценены в 1,13 млн рублей.

Аукционы запланированы на начало ноября. Победившие на торгах арендаторы смогут использовать здания только по их профилю. То есть в четырех случаях — как организаций здравоохранения, в одном — как предприятия общественного питания или магазин. Если здания не заинтересуют арендаторов, то в дальнейшем их могут продать. Тогда новый собственник  сможет развернуть в них любой вид деятельности. 
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#аукцион #аренда
1

Комментарии (14)

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Торгуй

5 минут назад
Наследием отцов, если ума не хватило рачительно ими распорядиться.
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СанСаныч

10 минут назад
Правильно, надо еще здания школ распродать. Че на вас, дураков, деньги тратить - учить, лечить? И так проживете.
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Другой ник

16 минут назад
C2 mix, Вдохни струю свежего воздуха в это зловонное,застоявшееся болото, изреки свои мудрые мысли!
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Житель

23 минуты назад
ПОЗОР !
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Гость

24 минуты назад
C2 mix, Так и пишут несколько.
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гость

26 минут назад
Очевидец, пимпочку забыл нажать, чтобы коммент пошёл. Местные всё пропускают. Им так велели.
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Хи-хи

28 минут назад
Пока мы тут пукаем измышлизмами, деятельная часть продолжает разпродавать госсобственность. А когда всё продадут - начнут землю продавать под многоэтажками?Она ведь, собственникам жилья не принадлежит. Паталогия у власти местячковой, с времён Гулевского - всё продать. Это -заболевание. В Китае эта болезнь решается просто.
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C2 mix

29 минут назад
Одни и те же персонажи в комментариях, только под разными никами, как всегда, а почерк и стиль общения остался тем же!
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Коренная липчанка

40 минут назад
На Невского какую поликлинику хотят продать N9???
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Глупый

46 минут назад
Пенсионер, Все замечательно, дольше и внимательней Смотри "ДУРОСКОП"
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