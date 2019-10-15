В Липецке выставили на торги здания пяти больниц и диспансеров

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило серию торгов на право аренды зданий, относящихся к организациям здравоохранения. На аукцион выставили корпуса бывших больниц, акушерских пунктов и даже кафе.

Арендаторам предлагают здания на улице Невского в Липецке, помещение грязинской межрайонной больницы в селе Сошки, медпункт Воловской районной больницы, административное помещение и инфекционный корпус Добринской районной больницы в деревне Ольговка.



Самым дорогостоящим лотом оказалось здание кафе-магазина в селе Плеханово, которое принадлежит липецкому областному психоневрологическому диспансеру. Пять лет аренды здания оценены в 1,13 млн рублей.



Аукционы запланированы на начало ноября. Победившие на торгах арендаторы смогут использовать здания только по их профилю. То есть в четырех случаях — как организаций здравоохранения, в одном — как предприятия общественного питания или магазин. Если здания не заинтересуют арендаторов, то в дальнейшем их могут продать. Тогда новый собственник сможет развернуть в них любой вид деятельности.