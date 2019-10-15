сегодня, 11:32
В Липецке выставили на торги здания пяти больниц и диспансеров
Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило серию торгов на право аренды зданий, относящихся к организациям здравоохранения. На аукцион выставили корпуса бывших больниц, акушерских пунктов и даже кафе.
Самым дорогостоящим лотом оказалось здание кафе-магазина в селе Плеханово, которое принадлежит липецкому областному психоневрологическому диспансеру. Пять лет аренды здания оценены в 1,13 млн рублей.
Аукционы запланированы на начало ноября. Победившие на торгах арендаторы смогут использовать здания только по их профилю. То есть в четырех случаях — как организаций здравоохранения, в одном — как предприятия общественного питания или магазин. Если здания не заинтересуют арендаторов, то в дальнейшем их могут продать. Тогда новый собственник сможет развернуть в них любой вид деятельности.
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