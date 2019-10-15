Липчанину не удалось накрыть праздничный стол из награбленного

Преступник пытался обокрасть магазин 8 марта.

Советский районный суд Липецка вынес приговор грабителю-неудачнику. Мужчина пытался обокрасть магазин, но его остановили сотрудники торговой точки.



Как указано в материалах суда, липчанин решился на преступление утром 8 марта 2019 года. Он пришел в магазин на перекрестке улиц Космонавтов и Терешковой. Злоумышленник взял с прилавков 11 плиток шоколада, две палки варено-копченной колбасы, упаковку «Колбасок Егерские», упаковку «Колбасок по-охотничьи», два пачки кофе, одну бутылку водки и две бутылки вина. Все товары он сложил в свой пакет и хотел уйти из магазина, но воришку заметили сотрудники и попросили его оплатить продукты и напитки. Мужчина отказался и бросился бежать. Его догнали. Действия преступника квалифицировали как покушение на грабеж.



Суд приговорил липчанина к условному сроку в 1 год и аналогичному испытательному.