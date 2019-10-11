Опыт города Ельца вдохновил липчан на установку автоматизированных тепловых пунктов

Напомним, жители более десятка домов в г. Елец благодаря активности и добросовестной управляющей компании начали установку автоматизированных тепловых пунктов еще 4 года назад. Средний показатель экономии после установки тепловых пунктов составляет более 28%. При этом, источником оплаты расходов на установку являлся зачастую просто отдельный сбор средств, а в ряде случаев – средства специального счета на капитальный ремонт.

После освещения информации об успешном опыте города Ельца в адрес Фонда капитального ремонта начало поступать большое количество обращений. В результате был разработан механизм установки автоматизированных тепловых пунктов за счет средств дополнительного взноса на капитальный ремонт, выпущена информационная брошюра, а также разработан шаблон протокола общего собрания по данному вопросу.

Стоит отметить, что повышение энергоэффективности жилых домов и снижение коммунальных затрат граждан является одной из важнейших задач. В рамках поручения главы региона Игоря Артамонова, управляющие организации ведут работу по анализу жилищного фонда многоквартирных домов региона на предмет энергоэффективности дома.

Итак, что же необходимо делать гражданам, чтобы в их доме появился автоматизированный тепловой пункт. Для начала необходимо оценить целесообразность установки, так как установка такого пункта требуется не во всех домах, а только в домах с высоким потреблением. Понять к какой категории энергоэффективности относится Ваш дом можно на сайте липецкаяобласть.рф перейдя в раздел «геоинформационная карта», далее выбрать пункт «Энергоэффективность МКД». Если на карте Вы увидите, что в Вашем доме энергоэффективность низкая, то это говорит о том, что ваш дом потенциально подходит для установки АТП. Получить аналогичную информацию можно также обратившись по телефону 8 (4742) 23-47-71 в ОБУ «Центр энергоэффективности». Далее на основании полученной информации собственники могут обратиться в свою управляющую компанию, для получения технического решения по установке и предварительной сметы затрат. Желательно также оценить состояние системы теплоснабжения в многоквартирном доме, сделать это может также «Центр энергоэффективности» или управляющая организация. После получения сметы жители направляют ее в Фонд капитального ремонта для расчета размера дополнительного взноса на капитальный ремонт. Затем на общем собрании собственники принимают решение о дополнительном взносе и об установке АТП.

Этот путь уже прошли жители двух домов в Липецке, в этом году в их домах будут установлены автоматизированные тепловые пункты за средства дополнительного взноса. Жители на общем собрании приняли для себя такое решение, понимая, что тот взнос, который они будут платить дополнительно, будет не только сразу окупаться, а даст им реальную экономию уже в этом отопительном сезоне.



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