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В Липецке задержан организатор игорного бизнеса
Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в организации сети игорных заведений.
Нелегальный бизнес, действовавший на территории областного центра на протяжении года, выявлен и пресечен в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками регионального Следственного комитета и УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.
В рамках расследования уголовного дела при поддержке бойцов СОБР «Феникс» Росгвардии по Липецкой области проведены обыски, в ходе которых изъято более 50 комплектов оборудования, предназначенных для азартных игр, а также деньги, предположительно полученные в результате нелегального бизнеса. Его организатор задержан. Вину в совершении преступления он не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сотрудниками регионального СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются администраторы игорных заведений, устанавливаются свидетели и очевидцы. Назначены и проводятся судебные компьютерно-технические экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям всех лиц, участвовавших в незаконной организации и проведении азартных игр, будет дана юридическая оценка.
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