В Липецке задержан организатор игорного бизнеса

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в организации сети игорных заведений.



Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, подозреваемый арендовал больше десяти помещений, оснастил их компьютерным оборудованием и устройствами, позволяющими с использованием интернета проводить азартные игры. Нанял обслуживающий персонал, который работал с клиентами, в том числе и в местах общественного питания, где запрещенное законом игровое оборудование находилось под видом биржевых терминалов.



Нелегальный бизнес, действовавший на территории областного центра на протяжении года, выявлен и пресечен в ходе совместной операции, проведенной сотрудниками регионального Следственного комитета и УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.



В рамках расследования уголовного дела при поддержке бойцов СОБР «Феникс» Росгвардии по Липецкой области проведены обыски, в ходе которых изъято более 50 комплектов оборудования, предназначенных для азартных игр, а также деньги, предположительно полученные в результате нелегального бизнеса. Его организатор задержан. Вину в совершении преступления он не признал и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Сотрудниками регионального СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются администраторы игорных заведений, устанавливаются свидетели и очевидцы. Назначены и проводятся судебные компьютерно-технические экспертизы.



Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам действиям всех лиц, участвовавших в незаконной организации и проведении азартных игр, будет дана юридическая оценка.

