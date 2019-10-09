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В Липецкой области родилась 91 пара близнецов

7 422
#близнецы #рождаемость
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В Липецкой области родилась 91 пара близнецов

6665 малышей появились на свет в Липецкой области в январе-августе - на 10 процентов меньше, чем год назад.

Среди них первенцы составили 37 процентов, доля вторых детей - 40 процентов, ещё 23 процента - третьи и последующие. Также за семь месяцев в семьях липчан появилась 91 пара близнецов. 

Умерли с начала года 11 130 человек, что на 0,7 процента меньше того же периода прошлого года.  Число умерших в Липецкой области превышает число родившихся - за семь месяцев эта разница составила 4465 человек, или 5,8 умерших на 1000 населения. 

Численность постоянного населения на 1 сентября составила в Липецкой области 1 142 100 человек, сообщает Липецкстат.
7 422
#близнецы #рождаемость
1

Комментарии (7)

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С

11 минут назад
Спасибо артомошке.
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Гость

12 минут назад
Пенсионер, а что вы делали в ссср когда ничего не было было всё дифицит вы выжили а мы рады этому счастью тем более это второй и третий ребенок в нашей семье
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Гостья

15 минут назад
Ирина, как вы так можете говорить я без эко родила двойню при чем старшая дочь у нас уже была 12 лет и мне не 20 лет мне 34 уже было и все здоровы и живы слава богу
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Ирина

37 минут назад
Даже страшно, сколько девок бесплодных, Это же все близнецы ЭКОшные
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Пенсионер

44 минуты назад
Жаль родителей куда-же они будут девать своих рабов сами рабы и ражают рабов для Единой России .
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Идейка

49 минут назад
Надо всем родившим близнецов выписать специальную "премию Уваркиной."
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007

52 минуты назад
Чейт онамоя
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