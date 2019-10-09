В Липецкой области родилась 91 пара близнецов

6665 малышей появились на свет в Липецкой области в январе-августе - на 10 процентов меньше, чем год назад.

Среди них первенцы составили 37 процентов, доля вторых детей - 40 процентов, ещё 23 процента - третьи и последующие. Также за семь месяцев в семьях липчан появилась 91 пара близнецов.



Умерли с начала года 11 130 человек, что на 0,7 процента меньше того же периода прошлого года. Число умерших в Липецкой области превышает число родившихся - за семь месяцев эта разница составила 4465 человек, или 5,8 умерших на 1000 населения.



Численность постоянного населения на 1 сентября составила в Липецкой области 1 142 100 человек, сообщает Липецкстат.

