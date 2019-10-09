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17 минут назад
Пасынок полицейского на «Лексусе» сбил трех человек на взлетной полосе
Вблизи читинского села Кыра собираются тусовки стритрейсеров.
Восемнадцатилетний пасынок замначальника отделения районного ОГИБДД на автомобиле Lexus сбил троих 17-летних школьников в селе Кыра, один подросток погиб. Авария произошла в ночь на 8 октября. Выжившие в результате ДТП подростки получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подростки принимали участие в уличных гонках. Информацию о ДТП подтвердили «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, личность водителя подтвердила глава Кыринского района Любовь Сакияева.
— 18-летний молодой человек, который сбил подростков, — это пасынок замначальника отдела полиции. У нас взлётно-посадочная полоса — лучшая в крае, там постоянно гоняет молодёжь на машинах, на мотоциклах. Во время случившегося была глубокая ночь, школьники выходили со взлётной полосы, — рассказала журналистам глава Кыринского района Любовь Сакияева.
По словам главы Кыринского района Любови Сакияевой, со школьниками работает психолог. Она считает, что трагедии можно было избежать, если бы «дети были под присмотром».
— 18-летний молодой человек, который сбил подростков, — это пасынок замначальника отдела полиции. У нас взлётно-посадочная полоса — лучшая в крае, там постоянно гоняет молодёжь на машинах, на мотоциклах. Во время случившегося была глубокая ночь, школьники выходили со взлётной полосы, — рассказала журналистам глава Кыринского района Любовь Сакияева.
По словам главы Кыринского района Любови Сакияевой, со школьниками работает психолог. Она считает, что трагедии можно было избежать, если бы «дети были под присмотром».