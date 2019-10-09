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Шесть человек ранены на дорогах за минувшие сутки

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#Авария #ДТП
Шесть человек ранены на дорогах за минувшие сутки

Правила дорожного движения были нарушены 1733 раза.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 октября в Грязях на улице 2-я Чапаева столкнулись «Лада-Приора» под управлением 44-летнего мужчины и «УАЗ» с 42-летним водителем за рулем. В аварии пострадали оба водителя – с травмами их госпитализировали.

В Липецком районе в десять часов утра на трассе Хлевное – Липецк «Подъезд к городу Липецку» «ВАЗ-2114» с 70-летним мужчиной за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.

В Ельце на улице Мира 45-летний водитель «Мазды» на нерегулируемом пешеходном переходе  сбил двух девочек 14-ти и 15-ти лет. Обе с различными травмами госпитализированы.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1733 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли трех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1261 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.

Так же был зафиксирован 23 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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вика

26 минут назад
пока в городе можно гонять 80 и не получать штраф, так и будут тысячами у нас гибнуть.
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men

28 минут назад
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam
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Безымянный

40 минут назад
А пешеходы ходят по старой "протоптанной" дорожке
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ГОСТЬ

42 минуты назад
Обратите внимание на перенос пешеходного перехода и установку светофора по улице Звездная в районе "железного" рынка. Выезд стал аварийно опасный. Водитель выезжая направо смотрит на машины слева и при наборе скорости оказывается на зебре, где может быть пешеход. Включение светофора вообще затруднит выезд.
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