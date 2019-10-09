Происшествия
сегодня, 08:47
Шесть человек ранены на дорогах за минувшие сутки
Правила дорожного движения были нарушены 1733 раза.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 8 октября в Грязях на улице 2-я Чапаева столкнулись «Лада-Приора» под управлением 44-летнего мужчины и «УАЗ» с 42-летним водителем за рулем. В аварии пострадали оба водителя – с травмами их госпитализировали.
В Липецком районе в десять часов утра на трассе Хлевное – Липецк «Подъезд к городу Липецку» «ВАЗ-2114» с 70-летним мужчиной за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.
В Ельце на улице Мира 45-летний водитель «Мазды» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девочек 14-ти и 15-ти лет. Обе с различными травмами госпитализированы.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1733 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли трех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1261 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.
Так же был зафиксирован 23 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Липецком районе в десять часов утра на трассе Хлевное – Липецк «Подъезд к городу Липецку» «ВАЗ-2114» с 70-летним мужчиной за рулем на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 40-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.
В Ельце на улице Мира 45-летний водитель «Мазды» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух девочек 14-ти и 15-ти лет. Обе с различными травмами госпитализированы.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1733 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли трех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1261 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 103 нарушений правил парковки, 4 автомобиля эвакуировали.
Так же был зафиксирован 23 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
вика
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