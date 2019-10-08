13 минут назад
В Липецкой области ночью похолодает до -3
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона, который местами принесет небольшие дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется от 5 до 10 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.
День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.
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