В Липецкой области ночью похолодает до -3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов Скандинавского циклона, который местами принесет небольшие дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 октября — 4 градуса тепла, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, 10 октября — 7-8 градусов тепла, что в пределах нормы, 11 октября - 9-10 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 октября в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем воздух прогреется от 5 до 10 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит от 7 до 9 градусов тепла.



День 9 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов мороза.



