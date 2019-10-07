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В Забайкалье медведь загрыз женщину

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В Забайкалье медведь загрыз женщину

Тело женщины было найдено в воскресенье в 100 км от села Тэрэпхэн

В Хилокском районе Забайкалья медведь растерзал женщину, пишет ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС). Инцидент произошел в 100 м от села Тэрэпхэн.

«Найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами рук, головы, туловища», — сообщили в ЕДДС. На месте работает следственная группа. В районной администрации подтвердили факт нападения медведя на женщину.

Медведи стали выходить к населенным пунктам Забайкальского края с конца лета. Они заходят в села, разоряют пасеки, убивают собак.
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