Происшествия
45 минут назад
В Липецкой области столкнулись два грузовика и внедорожник
Авария произошла в Добровском районе
Сегодня в Добровском районе у села Каликино произошло ДТП с участием двух грузовиков и «Тойоты Лендкрузер Прадо».
Как сообщают очевидцы, бензовоз «Скания» и зерновоз с прицепом «Какмаз» находятся на обочинах. Посреди дороги стоит раскуроченный внедорожник. Предварительно, в ДТП пострадали три человека из легкового автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозы протечки топлива из цистерны бензовоза не произошла. Была малая протечка из топливного бака, но угрозы возгорания нет.
Как сообщают очевидцы, бензовоз «Скания» и зерновоз с прицепом «Какмаз» находятся на обочинах. Посреди дороги стоит раскуроченный внедорожник. Предварительно, в ДТП пострадали три человека из легкового автомобиля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозы протечки топлива из цистерны бензовоза не произошла. Была малая протечка из топливного бака, но угрозы возгорания нет.
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Денис
Чистота
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