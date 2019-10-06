В Липецкой области столкнулись два грузовика и внедорожник

Авария произошла в Добровском районе

Сегодня в Добровском районе у села Каликино произошло ДТП с участием двух грузовиков и «Тойоты Лендкрузер Прадо».



Как сообщают очевидцы, бензовоз «Скания» и зерновоз с прицепом «Какмаз» находятся на обочинах. Посреди дороги стоит раскуроченный внедорожник. Предварительно, в ДТП пострадали три человека из легкового автомобиля.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозы протечки топлива из цистерны бензовоза не произошла. Была малая протечка из топливного бака, но угрозы возгорания нет.

