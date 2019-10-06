Происшествия

45 минут назад

В Липецкой области столкнулись два грузовика и внедорожник

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#дтп
В Липецкой области столкнулись два грузовика и внедорожник

Авария произошла в Добровском районе 

Сегодня в Добровском районе у села Каликино произошло ДТП с участием двух грузовиков и «Тойоты Лендкрузер Прадо».

Как сообщают очевидцы, бензовоз «Скания» и зерновоз с прицепом «Какмаз» находятся на обочинах. Посреди дороги стоит раскуроченный внедорожник. Предварительно, в ДТП пострадали три человека из легкового автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозы протечки топлива из цистерны бензовоза не произошла. Была малая протечка из топливного бака, но угрозы возгорания нет.
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#дтп

Комментарии (5)

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Наше Подмосковье

7 минут назад
А где номера внедорожника? Губернатор так сладко пахнет дым....
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Денис

9 минут назад
Нужно ещё быстрее ехать.
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Чистота

11 минут назад
Странно номер с крузока свинчен побыстрому.
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Сталин-психиатр.

24 минуты назад
Номера с внедорожника свинтили, небось какой-нибудь мент или депутат снова правила нарушил.
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Машуко

40 минут назад
Где ты?
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