Выходной маршрут

сегодня, 09:14

Двухэтажная печь, замурованная часовня и золотые берега Воронежа

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#маршрут выходного дня #осенние прогулки
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Двухэтажная печь, замурованная часовня и золотые берега Воронежа

В последние дни недели погода стояла чудесная, и GOROD48 отправился с «осенней прогулкой» в  Хлевенский район.

Экспедиция GOROD48 по маршруту выходного дня уже посещала Хлевенский район – край серебряных родников и пещер. Но прошло время, и мы решили вернуться сюда, некогда на часть Дикого поля а ныне современный район с развитой инфраструктурой, через который проходят сразу две крупные трассы – альтернативная и платная М-4 «Дон».  Во время прошлого путешествия  центр Хлевного поразил нас чистотой.  Хлевное одно из первых в Липецкой области серьезно взялось за благоустройство и по состоянию на осень 2019 может похвастать завершенностью преобразования центра, созданием современного общественного пространства - парка «Молодежный».

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Такое общественное пространство, как в Хлевном, не всегда увидишь в региональных столицах. «Молодежный» легко может посоперничать и с липецким Городищем. И по ландшафту красивейшему парку, с природными горками и склонами, на вершинах которых построили беседки,  мостиками, зелеными полянками и цветочными клумбами конкурентов в Липецкой области нужно еще поискать.  В принципе только на отдых и неспешные прогулки по  центру Хлевного можно потратить целый день, полюбоваться архитектурным объектом - мельницей, посетить бассейн, в который приезжают поплавать даже из Липецка и Воронежа, посидеть в кафе, которых в райцентре два  и остаться ночевать  в гостинице,  чтобы с утра отправиться в путешествие по району. 

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Как отапливался особняк-корабль

Исторической жемчужиной Хлевенского района по праву считается усадьба в Конь-Колодезе - владение дворянского рода Сенявиных, к которому принадлежал современник Петра I, выдающийся флотоводец вице-адмирал Наум Акимович Сенявин. Славен этот род и другими именами.

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Особняк в имении моряки Сенявины выстроили похожим на корабль, с окнами-иллюминаторами. Несколько лет назад особняк был передан Липецкой и Елецкой епархии, и над ним вознесся церковный купол.  На втором этаже особняка сейчас располагается православный храм, на первом – музей Синявиных. А с недавних пор для туристов стала доступной еще одна достопримечательность усадьбы – колоссальных размеров печь, расположенная в подвале особняка-корабля. Печь, а точнее даже целая кирпичная котельная XIX века полностью не уцелела, но, значительную ее часть можно восстановить и музеифицировать. Размеры  печи, которая отапливала особняк при помощи трех топок, разнося жар по полым стенам, впечатляют – три метра в высоту и восемь в длину! Смотритель музейного комплекса, краевед Анна Тамбовцева мечтает восстановить печь полностью и водить к ней экскурсии. Именно такими печами отапливали огромные особняки и замки до изобретения современных отопительных систем.  

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Еще одно уникальное сооружение обнаружено было в усадебном комплексе сравнительно недавно – часовня. Точнее ее остатки. Часовня выходит окнами на улицу, ее стена стала частью забора. Сохранившееся же помещение  служит обычным погребом частного подворья. 

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Музею передали и дом священника Андрея Никитина, постройки XIX века, который стоит у альтернативной трассы М-4 и на который наверняка обращали внимание многие дальнобойщики и путешественники, направляющиеся на юг России и обратно.  

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Самая маленькая река 

После осмотра  усадьбы известных российских флотоводцев, прогулки по аллеям шикарного парка, обняв трехсотлетний дуб, можно отправляться и дальше по золоту осени, любоваться красотами района.  А сейчас время особенное и глаз не оторвать от лесов и посадок бегущих вдоль дорог. 
Недалеко от Конь-Колодезя протекает одна из самых малых рек Липецкой области - Нега.

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300-летний дуб помнит несколько поколений столбовых дворян Синявыных

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Протяженность ее русла всего 21 километр, но река эта, так сказать пограничная, она протекает по четырем областям - Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской. Берега Неги местами очень живописны: предки явно неспроста дали речушке такое название, ведь Нега означает буквально – блаженство, наслаждение,  нежность, удовольствие, умиротворенность, упоение…

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Хлевенскому району повезло, по его территории протекают две крупные реки – Дон и Воронеж. Воронеж, такой привычный липчанам в черте города, за его границами совсем иной. Местами его берега превращаются в каньоны, он петляет по лугам и между холмов среднерусской возвышенности. Мы побывали в двух красивейших местах поймы Воронежа в Хлевенском районе. Первое находится у села Синдякино. Здесь Воронеж чист настолько, что его дно видно даже на середине реки, а берега благоустроенны для отдыха. На синдякинском участке реки расположен так называемый Круглый затон, куда приезжают отдохнуть, искупаться порыбачить жители  Липецка, Усмани, Хлевного и Воронежа. 

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И, пожалуй, самые красивые виды Воронежа открываются с гор, носящих названия Бычок и Телушка, расположенные на окраине села Большой Мечёк. С этих высоких холмов открывается вид на десятки километров поймы реки Воронеж, видны ее петли, повороты. А в начале октября все берега Воронежа, если смотреть на них с высоты – сплошь золотое одеяние осени. С крутого берега Большого Мечка открывается потрясающий вид на «петлю» Воронежа, напоминающий Дон в районе воронежского Крутогорья.

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Столица самогоноварения 

Здесь, по-над Воронежем, полюбовавшись красотами его поймы, пора бы и сделать привал. Где бы остановиться? Где угодно, и не прогадаешь, но мы отправились в село Вертячье. И вот почему.  Название этого села гремело в 80-е годы прошлого века, когда в стране свирепствовал сухой закон. В СССР вдруг резко исчезло спиртное, и купить водку или вино можно было, только отстояв огромные очереди, да и то не везде. Побочным эффектом этой борьбы стало самогоноварение.

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Жители Хлевенского района старшего поколения, при слове «самогон» сразу же скажут: «Вертячка». Именно в деревеньке Вертячье поставили на поток производство этого жидкого и самого востребованного на тот момент  сельхозпродукта. Тянулись за напитком в «Вертячку» в любое время года, по сугробам, по грязи, жаждущие со всех окрестностей. А почему именно Вертячье стало региональной  столицей самогоноварения? А все просто. Вертячье было одним из самых дальних сел района, война с пьянством и самогоновареньем полыхала ближе к «столицам» и «мегаполисам», а Вертячка устраивало свои диверсии в «тылу». И пока участковый с пистолетом в поднятой руке разворачивал свои войска в тыл, было уже поздно, Вертячка задание выполнила. Чем и вошла в историю, став легендой в устах хлевенских сказителей. Правда, в селе нам не продали ни капли самогона. Мы все же, надеемся, что исконно-русский промысел в Вертячке не утрачен, а просто доступен только избранным. Может, другим туристам повезет больше. 

Есть в Вертячьем и еще одна достопримечательность: памятник фронтовикам, который венчает обычный шар белого цвета. Возможно это единственный в мире памятник советским воинам без единого советского символа. 

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Православно-католическая часовня и память о комсомольце 

Зато в соседнем Большом Мечке сразу два памятника одному человеку и в его лице - всей советской эпохе.  Владимиру Ракитину было всего 19 лет, когда его избрали председателем сельсовета и секретарем комсомольской ячейки. В 1919 году в село ворвались мамонтовцы, шедшие на Воронеж,  для соединения с частями атамана Шкуро. Коммунисты из Большого Мечка сбежали, а остался один юный председатель.  От своих идеалов он не отрекся  и белые, прежде чем просто его убить, прострелили Владимиру Ракитину обе коленные чашечки, и только потом выстрелили в голову разрывной пулей. Когда Володю тащили на расстрел, за палачами бежала его маленькая сестренка и умоляла не убивать братика, но белые лишь оттолкнули девочку в сторону и на ее же глазах казнили комсомольца.  

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Между памятниками погибшему комсомольцу приютилась маленькая часовенка, появившаяся в селе не так давно. Часовня эта с необычной историей. Ее построила жительница Москвы, купившая домик в Большом Мечке, католичка по вероисповеданию. Для строительства часовни она пригласила строителей-католиков, и однажды в Мечёк заехал целый автобус с ребятами из Словакии.  В селе, их уже ждали местные, как говориться – во всеоружии и с решимостью в глазах. Иноверцам тут не место, читалось во взглядах мечковских мужиков. В воздухе запахло межрелигиозной грозой и словакам пришлось ретироваться.  Москвичка, которая вовсе не хотела межрелигиозных распрей, записалась на прием к владыке Никону, попросить совета. Завершилась эта история строительством православной часовни, в которой хранится католическое распятие и католическая иконка. 

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Малиновый звон

Туристический «куст» Хлевенского района раскинувшийся по берегу Воронежа, связан с религией тесно, отсюда родом многие известные религиозные деятели, тут расположены интересные храмы, о которых GOROD48 периодически рассказывает. В них происходят чудеса, мироточат иконы как в Ворон-Лозовке, или самовозжигаются лампады, слышится пение хоров и колокольный звон в небе, как в Манино. Рядом с этими святыми местами расположено село Малинино. Здесь родился известный религиозный деятель -  архимандрит Никандр (Стуров), последний  настоятель Задонского Рождество-Богородицкого монастыря.  После того, как монастырь был закрыт в 1919 году, архимандрит жил на его территории, занимался кустарными работами. Богослужения проводил тайно.  В 1929 году Никандра приговорили к 10 годам лагерей.  В 1937 году, за тайные богослужения в домах верующих, его осудили еще на 10 лет. В 1945 году Никандр вышел на свободу.  Последние годы жизни он провел в Воронеже, тайно служил, и умер в 1955 году. 22 августа 1989 года архимандрита Никандра реабилитировали, сейчас он входит в число новомученников и исповедников русской церкви XX века.

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Село Малинино посещают многочисленные паломники. А недавно здесь восстановлен храм. Терракотового цвета, изящная небольшая церковь Бессеребренников Космы и Дамиана стала украшением всего Хлевенского района.

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#маршрут выходного дня #осенние прогулки
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