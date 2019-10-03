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Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе

30 1393
#поборы #школа #охрана
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Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе

Помощь школе — личное дело каждого. Пожаловаться можно анонимно.

Родители липецких школьников активно обсуждают в соцсетях то, сколько с кого потребовали в школе за охрану. Липчане начали делиться тратами. Так, горожане пишут, что в гимназии №69 и школе №8 собирают по 1 000 рублей за год, в школе №63 — по 700 рублей, в школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 — 315 рублей, а в лицее №44 — по 150 рублей в месяц. Вместе с этим среди родителей возникли сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о законности платы родителей за охрану школ GOROD48 адресовал в прокуратуру Липецкой области.

- Все подобные пожертвования должны вноситься исключительно на добровольной основе и аккумулироваться на специальном счете. Этот счет — и в части прихода средств, и в части расхода денег — должен быть абсолютно прозрачным. Если родители не хотят сдавать деньги за охрану, но их никто не может заставить сделать этого, - уточнила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. - В этом случае, при давлении со стороны школы, родители ученика могут обратиться с жалобами в департамент образования администрации Липецка и региональные управление образования и науки. Можно обратиться и в прокуратуру, причем — анонимно. Тогда сигнал может стать причиной для проведения прокурорской проверки и принятия мер.

Про нарушения и поборы в школах можно сообщить по телефону 8(4742) 27-34-27 .
30 1393
#поборы #школа #охрана
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Комментарии (30)

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Маруся

1 минуту назад
Марина, мои дети учились в 66 лицее, пять лет назад охранники были нормальные, адекватные, всегда на месте
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Оля

2 минуты назад
Маруся, вы глупая, как рыбка? Какая охрана? Дедок еле живой на входе? Его самого охранять нужно.
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♣Не понимаю♣

3 минуты назад
У нас в школе на педсовете директор объявила учителям, что плата за охрану обязаловка для всех, недостающие суммы за * будут вносить из собственных карманов, а нам тут разъясняют о добровольных пожертвованиях.
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Марина

4 минуты назад
Я, как родитель, отдала бы 150 руб за месяц. Если б реально охрана была.
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Марина

5 минут назад
Так нет по факту никакой охраны! В 66 лицее собирают 50 руб в месяц. 1300 учащихся. Арифметика проста = 65000 в месяц со всей школы. И какую охрану мы имеем? Никакую! 2 дядьки, которых почти никогда не бывает на месте охраны, заходи в школу кто хочешь.
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Маруся

6 минут назад
Ты сама тупорылая., "Никто не должен сдавать на охрану. Поверь -директор сам выбьет деньги из департамента" -а директору-то зачем охрана, его и так не унесут). Все знают, что деньги департамент не выделяет, следовательно, эти 150 руб/в месяц, за которые трясутся яжматери, уходят на охрану, а не директору в карман. Т.е. родители платят за безопасность своих чад, а если им это не надо, то пусть школы откажутся от охраны. Не понимаю родителей, неужели 700-1000 рублей в год - это дорого за безопасность ребенка?.. У меня дети несколько лет назад закончили школу, мы также платили и на охрану, и на уборщицу, и никто ни разу не завозмущался..
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для ЛРСДРП

6 минут назад
Ну ,что доволен ? тебе 6 процентов прибавят к твоей могучей пенсии , за то ,что ты отсиживался в казарме ,а молодые ребятки гибли на передовой !!!! И у тебя еще совесть позволяет здесь открывать рот под разными темами ! Лучше бы перебрал бы движок свого Лохана или Поло или на чем ты там передвигаешься ? Ты сытый ,с двумя пакетами выходишь из магазина ,с довольной с сытой рожей ,а тем временем кто то получает 12 -13 тыщь и сводит концы с концами и где справедливость ?
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Одуванчик

12 минут назад
Никакой охраны в школах нет. Сидитят одни пердуны-старожопные, деньги собирают директорам школ.
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Егорка

12 минут назад
всевидящее око, оно так и есть все на плечах родителей никто не спорит. если не будет взносов на охрану не будет просто охраны и все, делов то, что не понятно? Надо идти с квадрой бороться а не с образованием которое стало грушей для бития со стороны родителей и органов надзорных!!!!!!!!! Попробуйте в квадру обратитесь, вам там чтат юристов специально обученных с почти легальным коллекторским отделом объяснят что к к чему и быстренько замолчите, потому что тягаться с корпорациями безумно нудно и сложно. А тут школа самое доступное звено власти которая виновата во всех ваших трудностях
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Хрен с ней,

14 минут назад
Егорка, с платной «условной»охраной. Почему квитанцию не дают-за принятые деньги. Кому они идут в карман? Все очень мутно, как в крысятнике.
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