Прокуратура объяснила, надо ли сдавать деньги на охрану в школе

Помощь школе — личное дело каждого. Пожаловаться можно анонимно.

Родители липецких школьников активно обсуждают в соцсетях то, сколько с кого потребовали в школе за охрану. Липчане начали делиться тратами. Так, горожане пишут, что в гимназии №69 и школе №8 собирают по 1 000 рублей за год, в школе №63 — по 700 рублей, в школе №14 сдают по 450 рублей, в школе №62 — 315 рублей, а в лицее №44 — по 150 рублей в месяц. Вместе с этим среди родителей возникли сомнения, а стоит ли сдавать деньги. Вопрос о законности платы родителей за охрану школ GOROD48 адресовал в прокуратуру Липецкой области.



- Все подобные пожертвования должны вноситься исключительно на добровольной основе и аккумулироваться на специальном счете. Этот счет — и в части прихода средств, и в части расхода денег — должен быть абсолютно прозрачным. Если родители не хотят сдавать деньги за охрану, но их никто не может заставить сделать этого, - уточнила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. - В этом случае, при давлении со стороны школы, родители ученика могут обратиться с жалобами в департамент образования администрации Липецка и региональные управление образования и науки. Можно обратиться и в прокуратуру, причем — анонимно. Тогда сигнал может стать причиной для проведения прокурорской проверки и принятия мер.



Про нарушения и поборы в школах можно сообщить по телефону 8(4742) 27-34-27 .