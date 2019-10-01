Общество

27 минут назад

Поселок Новая Жизнь остался без света из-за ветра

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#энергетики
Поселок Новая Жизнь остался без света из-за ветра
Минувшую ночь жители поселка Новая Жизнь провели без света. Причиной внезапного отключения электроэнергия стали сильные порывы ветра, которые обрушили старую иву на провода ЛЭП.

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Как только рассвело, специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК приступили к ликвидации аварии: обесточили сеть, спилили дерево и спустя пару часов восстановили электроснабжение поселка.

фото пресс-службы ЛГЭК.
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#энергетики

Комментарии (2)

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Стукач. Начало

11 минут назад
И там машины стоят на газонах
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Приличный

19 минут назад
изза сакувых
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