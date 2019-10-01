Общество
27 минут назад
Поселок Новая Жизнь остался без света из-за ветра
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Минувшую ночь жители поселка Новая Жизнь провели без света. Причиной внезапного отключения электроэнергия стали сильные порывы ветра, которые обрушили старую иву на провода ЛЭП.
Как только рассвело, специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК приступили к ликвидации аварии: обесточили сеть, спилили дерево и спустя пару часов восстановили электроснабжение поселка.
фото пресс-службы ЛГЭК.
Как только рассвело, специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК приступили к ликвидации аварии: обесточили сеть, спилили дерево и спустя пару часов восстановили электроснабжение поселка.
фото пресс-службы ЛГЭК.
2 212
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