Богатырь из ОК СШОР и его товарищи показали мощь липецкого дзюдо (ФОТО)

В первенстве ЦФО наши дзюдоисты завоевали 7 путевок на главный соревнования года.

Целую россыпь медалей завоевали дзюдоисты Липецкой области в первенстве ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет в Брянске.

В активе наших земляков два «золота» - в легкой весовой категории у девушек и самой тяжелой – у юношей. Воспитанница «ДЮСШ-Юность» Виктория Мордовкина в весе до 48 кг провела пять схваток, и во всех удержала победу. Итог – награда высшей пробы.

Дмитрий Якушев из ОК СШОР (свыше 90 кг) выиграл четыре схватки, причем все – досрочно и тоже поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета.







Дмитрий Якушев, настоящий богатырь.



Особую ответственность соревнованиях придавало то обстоятельство, что финалисты в каждой весовой категории у юношей и все медалистки у девушек получали путевки в финальный турнир первенства России, который пройдет в подмосковном Дмитрове 28-30 ноября. В главном турнире года завоевали право выступить занявшие 2-е места Мария Трубицына (48 кг, «Спартак» Елец; в решающей схватке уступила Мордовкиной), Юлия Солосина (свыше 78 кг, ОК СШОР), Александр Уваров (46 кг, ДЮСШ-Юность и Давид Суриков (73 кг, ДЮСШ-Юность).

Добавим, что Суриков приехал в Брянск, уже имея путевку на чемпионат России, которую выиграл, став победителем турнира «Юность России». Здесь Давид лишний раз решил получить соревновательный опыт, что ему удалось на славу – 5 побед в шести схватках!







Третье место и путевку в финал первенства России завоевала Екатерина Холодяева из ДЮСШ-Юность (57 кг), тоже победившая пятерых соперниц из 6-ти.

А вот елецкий спартаковец Вадим Ларюшкин взял «бронзовую» медаль в категории до 60 кг - молодец, но «на Россию» он не едет.

Таким образом, честь нашего региона в первенстве России будут отстаивать 7 борцов, причем четверо их них представляют «ДЮСШ-Юность», которая работает в районе Сырского Рудника.



