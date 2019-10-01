Из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную

Хозяин ларька признал все нарушения и заявил, что уже устранил тотальную антисанитарию.

Правобережный районный суд Липецка на 30 суток закрыл павильон «Золотой чебурек», работавший на Поперечном проезде. Причиной для приостановления деятельности предприятия общественного питания стали итоги проверки информации из инфекционной больницы. Врачи госпитализировали больную кишечным заболеванием женщину, работавшую в «Золотом чебуреке». Так как больная имеет отношение к предприятию общепита и, соответственно, существует угроза распространения заболевания среди покупателей продукции, санитарные врачи начали проверку. Они установили еще одного сотрудника ларька, больного инфекционном заболеванием. Было инициировано расследование.



- Предприятие общественного питания проверяли специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». Они установили, что предприятие не соблюдает санитарные нормы, - сообщила GOROD48 начальник отдела эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Ходякова. - В торговом павильоне не разогревают, а именно готовят пищу: продукцию жарят во фритюре. Соответственно, предприятие должно выполнять санитарные требования по организации приготовления пищи. Но в ларьке не оказалось ни канализации, ни водоснабжения. У сотрудников «Золотого Чебурека» не было возможности ни помыть руки, ни почистить посуду, используемую в приготовлении. Большинство продукции жарится во фритюре, но мы не нашли даже журнала замены масла. Не исключено, что его никогда и не вели.



Перечисленные нарушения — далеко не все свидетельства антисанитарии. В документах суда указан весь список: централизованное холодное водоснабжение отсутствует; вода привозная, отсутствуют документы, подтверждающие качество воды; емкость для доставки воды не промаркирована, отсутствуют данные о её дезинфекции; канализация отсутствует, сточная вода поступает в ведро, а затем выливается в надворный туалет без дезинфекции; персонал пользуется надворным туалетом, который находится в более 150 м, в туалете отсутствует умывальная раковина; моечные раковины для обработки инвентаря и подносов не оборудованы; предприятие оборудовано тремя разделочными столами, назначение которых не объяснено, отсутствует порядок обработки производственных столов; на предприятии на рабочем месте находился разделочный нож, не маркированный, назначение которого повар не объяснила.



Выявленные нарушения представляют угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, посчитали в суде и закрыли чебуречную на 30 суток. Хозяин ларька не отрицал нарушений и уже готов предоставить доказательства, что их исправил. Как сообщили GOROD48 в Роспотребнадзоре, эксперты центра эпидемиологии снова проверят ларек на соответствие санитарным нормам. Если все будет в порядке — то есть владелец устранит все нарушения, проведет к ларьку канализацию и водоснабжение, чтобы готовить чебуреки в своем киоске — то хозяин предприятия может подать заявление в суд на отмену постановления о приостановке работы.