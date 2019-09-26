Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей

Сразу несколько необычных звонков приняли в среду 25 сентября операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка.



Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, с помощью системы «112» горожане пытались отыскать свои неожиданно исчезнувшие с привычного места автомобили. В режиме онлайн операторы связывали заявителя с полицией, и выяснялось, что машины отправлены на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки.



Напомним, что утром 25 сентября в администрации Липецкой области прошло рабочее совещание по теме парковок. Губернатор Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств принимать самые жёсткие меры к владельцам машин, портящим газоны, заезжающим на бордюры, перегораживающим проезды и проходы. Одновременно городским властям поручено проработать варианты создания муниципальных парковок по приемлемой стоимости

