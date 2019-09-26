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Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей

27 1550
#парковка #автохамство
4
Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей
Сразу несколько необычных звонков приняли в среду 25 сентября операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка.

Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, с помощью системы «112» горожане пытались отыскать свои неожиданно исчезнувшие с привычного места автомобили. В режиме онлайн операторы связывали заявителя с полицией, и выяснялось, что машины отправлены на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки.

Напомним, что утром 25 сентября в администрации Липецкой области прошло рабочее совещание по теме парковок. Губернатор Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств принимать самые жёсткие меры к владельцам машин, портящим газоны, заезжающим на бордюры, перегораживающим проезды и проходы. Одновременно городским властям поручено проработать варианты создания муниципальных парковок по приемлемой стоимости
27 1550
#парковка #автохамство
4

Комментарии (27)

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Как гость
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Неплохо

16 минут назад
Только почему, чтобы очевидные вещи делать нужно, чтобы губернатор гневаться изволил. Я вот на запаркованный газон у дома жаловался еще в июне, просил меры принять - но внимания ноль(( обидно - не гражданин я что ли?
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гость

19 минут назад
поздравляю ГОСПОДА , оказывается нужно лишь слово , банальное , простое слово , как , ВОЛЯ !
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гость

22 минуты назад
Елена, На улице Семашко парковка по чётным и нечётным дням, но многим на это наплевать. НУ , так ПРОСВЕЩАЙТЕ народ , можно даже ПРОКУРОРОВ с собой взять , НЕДАЛЕКО ОНИ ЧАЙ СИДЯТ , в 10 метрах , от ПЯТЁРОЧКИ !
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житель

31 минуту назад
Артамонов, правильно все сделал. В любом дворе у нас куча народу на землю ставит. Грязь по уши в городе.
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Гостья

35 минут назад
Правый берег, а машину покупая, знали про отсутствие парковок и какие теперь вопросы? У нас построили два дома рядом с нашим. Но там парковок не было ващеееее и почему люди с машинами купили там квартиры и теперь заставили все газоны под нашими окнами. Увы, но к порядку на начальном этапе приведет только боязнь наказания. Ещё бы начали людей к порядку на улицах *
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Гостья

39 минут назад
Липчанка, а какие карательные меры? Есть правили и их нарушают. И при чем здесь зарплаты? Зарплат хватило машин купить, а содержать ее сосед будет? Все правильно делают. А то ставят на тротуарах, а пешеходы по дорогам идут, или по грязи
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закон для всех один

39 минут назад
бабай, Наоборот ! Не "беспредел власти" начался, а торжество закона началось !
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Категоричный

42 минуты назад
Ещё бы * некоторых водителей к тому , что пешеходы , во дворах и придворовых территориях имеют приемущество.
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Иван Иваныч

42 минуты назад
Липчанка ага, давайте для дураков, которые ПДД забыли, будем городить заборы вокруг тротуаров, детских площадок, газонов. Совсем народ охренел, ездит и ставит машины по принципу - "Могу проехать/припарковаться физически, значит разрешено ехать. Хотите запретить - ставьте знак, иначе я не понимаю."
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гость

44 минуты назад
ГДЕ ВЫ газоны УВИДЕЛИ ! ?
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