Общество
сегодня, 12:28
Эвакуированные с улиц города автомобили водители искали с помощью спасателей
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Сразу несколько необычных звонков приняли в среду 25 сентября операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, с помощью системы «112» горожане пытались отыскать свои неожиданно исчезнувшие с привычного места автомобили. В режиме онлайн операторы связывали заявителя с полицией, и выяснялось, что машины отправлены на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки.
Напомним, что утром 25 сентября в администрации Липецкой области прошло рабочее совещание по теме парковок. Губернатор Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств принимать самые жёсткие меры к владельцам машин, портящим газоны, заезжающим на бордюры, перегораживающим проезды и проходы. Одновременно городским властям поручено проработать варианты создания муниципальных парковок по приемлемой стоимости
Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС, с помощью системы «112» горожане пытались отыскать свои неожиданно исчезнувшие с привычного места автомобили. В режиме онлайн операторы связывали заявителя с полицией, и выяснялось, что машины отправлены на штрафстоянку из-за нарушений правил парковки.
Напомним, что утром 25 сентября в администрации Липецкой области прошло рабочее совещание по теме парковок. Губернатор Игорь Артамонов потребовал от профильных ведомств принимать самые жёсткие меры к владельцам машин, портящим газоны, заезжающим на бордюры, перегораживающим проезды и проходы. Одновременно городским властям поручено проработать варианты создания муниципальных парковок по приемлемой стоимости
27 1550
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гость
гость
житель
Гостья
Гостья
закон для всех один
Категоричный
Иван Иваныч
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